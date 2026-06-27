logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Arribaron a Sinaloa 90 elementos del Ejército

Por El Universal

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Arribaron a Sinaloa 90 elementos del Ejército
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Culiacán, Sin.- Con el repunte de los asesinatos violentos en los últimos tres días, el Ejército envió un refuerzo de 90 elementos de las Fuerzas Especiales a fin de contribuir el combate a los grupos delictivos, anunció el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinhué Téllez López.

      Señaló que el personal militar arribó a la capital del estado en la Novena Zona Aérea Militar y luego fueron desplazados al cuartel, donde se les instruirá sobre los operativos que se tienen en la capital del estado y en el municipio de Escuinapa.

      A su vez, la Fiscalía General del Estado documentó que, durante el jueves pasado, en los municipios de Culiacán y Escuinapa, se cometieron diez asesinatos violentos, tres de las víctimas fueron del sexo femenino y se tuvo reportes de menores lesionados.

      El Gabinete de Seguridad informó que fue detenido Misael "N", alias "Güero Pink", identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado, así como Hilario "N", exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que en el caso del "Güero Pink", se le relaciona con investigaciones por secuestros y homicidios ocurridos en la entidad.

      Durante las acciones se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga, según informó el Gabinete de Seguridad.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Sheinbaum pide investigar violencia de exdirector de Pemex
        Sheinbaum pide investigar violencia de exdirector de Pemex

        Sheinbaum pide investigar violencia de exdirector de Pemex

        SLP

        El Universal

        El gobierno federal aseguró que brindará respaldo a la presunta víctima de violencia doméstica en este caso.

        Avanzan preparativos para visita del presidente de Corea del Sur a México
        Avanzan preparativos para visita del presidente de Corea del Sur a México

        Avanzan preparativos para visita del presidente de Corea del Sur a México

        SLP

        El Universal

        La llamada entre ambos mandatarios destacó la cooperación económica y el intercambio cultural entre México y Corea.

        Familia de Roxana Guzmán sin notificación oficial sobre su localización
        Familia de Roxana Guzmán sin notificación oficial sobre su localización

        Familia de Roxana Guzmán sin notificación oficial sobre su localización

        SLP

        El Universal

        Entre los detenidos hay policías municipales y un presunto integrante de célula delictiva.

        Sheinbaum: programas sociales se entregan sin condicionamientos políticos
        Sheinbaum: programas sociales se entregan sin condicionamientos políticos

        Sheinbaum: programas sociales se entregan sin condicionamientos políticos

        SLP

        El Universal

        La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los apoyos sociales son derechos universales sin preguntar preferencias políticas.