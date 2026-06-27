Arribaron a Sinaloa 90 elementos del Ejército

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Culiacán, Sin.- Con el repunte de los asesinatos violentos en los últimos tres días, el Ejército envió un refuerzo de 90 elementos de las Fuerzas Especiales a fin de contribuir el combate a los grupos delictivos, anunció el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinhué Téllez López.

Señaló que el personal militar arribó a la capital del estado en la Novena Zona Aérea Militar y luego fueron desplazados al cuartel, donde se les instruirá sobre los operativos que se tienen en la capital del estado y en el municipio de Escuinapa.

A su vez, la Fiscalía General del Estado documentó que, durante el jueves pasado, en los municipios de Culiacán y Escuinapa, se cometieron diez asesinatos violentos, tres de las víctimas fueron del sexo femenino y se tuvo reportes de menores lesionados.

El Gabinete de Seguridad informó que fue detenido Misael "N", alias "Güero Pink", identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado, así como Hilario "N", exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

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Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que en el caso del "Güero Pink", se le relaciona con investigaciones por secuestros y homicidios ocurridos en la entidad.

Durante las acciones se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga, según informó el Gabinete de Seguridad.