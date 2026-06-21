Asesinan a cinco a tiros, en dos bares de la CDMX

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Ciudad de México.- La madrugada de este sábado se registraron dos hechos violentos que dejaron cinco personas muertas y seis detenidos.

En un bar ubicado en la Plaza Garibaldi, alcaldía Cuauhtémoc, un hombre fue asesinado a tiros. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, la víctima fue atacada a tiros de manera directa afuera del establecimiento ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Honduras, tras lo cual corrió a refugiarse al interior del negocio, donde perdió la vida.

Los uniformados ubicaron que los sospechosos huyeron a bordo de un auto gris, pero luego volvieron al lugar, seguidos de una camioneta azul y un sujeto en una motoneta, por lo que se les acercaron y tras una revisión les hallaron paquetes con kilo y medio de marihuana y un arma de fuego.

Una presunta riña dentro de un bar ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, dejó un saldo de cuatro personas muertas y dos más detenidas, una de ellas fue llevada a un hospital lesionada.

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Datos de la SSC indican que varias personas comenzaron a discutir dentro del establecimiento ubicado en la colonia San Bartolo Ameyalco. Uno de los sujetos sacó un arma de fuego y disparó a varias personas.