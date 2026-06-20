AIFA adjudica contrato para rejuvenecimiento de pavimento en Zumpango
Edificaciones Estructurales Cobay fue seleccionada en licitación pública nacional para conservar las condiciones óptimas del pavimento en el AIFA.
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ZUMPANGO, Méx., junio 20 (EL UNIVERSAL).- La Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A de C.V contrató a Edificaciones Estructurales Cobay S.A de C.V para realizar trabajos de rejuvenecimiento a pavimento flexible de los márgenes de seguridad de las pistas 04C/22C y 04L/22R, en la terminal aeroportuaria.
Contrato y licitación pública
Se trata de un contrato abierto estipulado en la licitación pública electrónica de carácter nacional número LA-07-HZI-007HZ1999-N-79-2026, en la que la empresa licitante elegida presentó una propuesta por un monto mínimo con IVA de 6 millones 895 mil 097.27 pesos y un monto máximo con IVA de 8 millones 839 mil 699.31 pesos.
Objetivo y detalles técnicos de la obra
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El objetivo de la obra es conservar en condiciones óptimas los pavimentos flexibles del área de movimiento y asegurar la operación continua del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, explicó el AIFA.
Lo anterior consiste en "aplicar un tratamiento rejuvenecedor que restaure las propiedades del pavimento flexible, selle microfisuras y mejore la impermeabilidad de la superficie, sin afectar la estructura del pavimento. El servicio incluirá preparación, aplicación controlada, estabilización y limpieza final".
Las áreas para rejuvenecer constan de una superficie total de 217,292.00 m2, considerando las dos pistas de este Aeropuerto Internacional, detalló el AIFA en la explicación técnica de la obra que deberá ejecutar la empresa contratada en el periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre del 2026.
Horarios y coordinación de los trabajos
El horario de ejecución de los trabajos será de lunes a domingo de 09:00 a 17:00 horas y/o en jornadas nocturnas de 22:00 a 05:00 horas, "cuando la operación del aeropuerto así lo demande, previa coordinación con el administrador de contrato, el cual notificará al proveedor por medios electrónicos con al menos 3 horas de anticipación".
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