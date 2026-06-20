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CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- En la frontera con Estados Unidos, en el marco de la criminalización a migrantes por el presidente Donald Trump y de sus más recientes declaraciones de que el gobierno mexicano "ha perdido el control del país" frente al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a sentir orgullo por nacer en México y a reivindicar a los pueblos originarios.

Claudia Sheinbaum llama a sentirse orgulloso de ser mexicano

"Siéntanse orgullosos de ser mexicanos y mexicanas, vivimos en un país grandioso: que nadie le diga nada a las mexicanas y a mexicanos. Somos trabajadores, tenemos historia, somos un pueblo extraordinario, ¿están orgullosos de ser mexicanos? Hay que estar muy orgullosos, los mexicanos tenemos al menos cuatro amores, no se les olvide nunca: amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y el cuarto y muy importante amor a México, amor a la patria, ¡qué viva Tijuana!", expresó.

Durante la entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina, la mandataria federal preguntó a las niñas presentes si se sentían orgullosas de tener la primera presidenta mujer de México, cuatro días después de que Trump la describiera como "una mujer muy buena, pero muy asustada" y afirmara que los cárteles de la droga controlan por "completo" México.

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"Y ahora estamos viviendo un momento muy estelar. ¿Cuántas presidentas mujeres había habido antes de ahora?, ¿qué piensan las niñas de una mujer presidenta, están contentas?, ¿y los niños?, ¿les gusta que haya una mujer presidenta?", preguntó a los estudiantes, quienes respondieron con aplausos y su visto bueno hacia Sheinbaum.

Historia y cultura mexicana resaltadas por Sheinbaum en Tijuana

En ese sentido, la titular del ejecutivo federal conmemoró las figuras de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Margarita Maza, así como la Independencia de México, la Revolución Mexicana y la Batalla del 5 de Mayo en Puebla. También nombró las contribuciones en matemáticas y astronomía de los mayas y olmecas.

"Nosotros tenemos una historia maravillosa, México, no crean que todos los países del mundo tienen culturas originarias, pueblos originarios (...) ¿Quién nació aquí en Tijuana?, ¿quién viene de otro lado de primera generación? Tijuana recibe a gente de todo el mundo y de todo el país. Así fue creciendo de Tijuana. Les decía que México es el país más maravilloso del mundo. En México, hay culturas tan extraordinarias que crearon el cero, que conocieron el universo, el cielo", dijo.

En esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que los cárteles de droga dirigen México, y que los ataques que EU ha lanzado contra presuntas narcolanchas en El Caribe y el Pacífico. Comentó que, gracias a estas operaciones, el flujo de drogas ha caído 97%. El jueves pasado, la presidenta refirió que no caerá en confrontaciones y aseguró que el presidente está mal informado acerca de la realidad de México.

En el Parque Morelos, Claudia Sheinbaum informó que cerca de 9 millones de niñas y niños reciben la Beca Rita Cetina y el gobierno federal busca que estudiantes de preescolar a universidad reciban apoyos para transporte y la compra de útiles.

"Siempre hay gastos cuando uno lleva a los hijos a la escuela, cuando viene la entrada a clases, uniformes, útiles, los zapatos nuevos, todo lo que significa la entrada a clases de nuevo grado. Entonces, esa beca es para que todas y todos los niños lleguen lo más parejo a la escuela posible (...) En secundaria ya todas y todos los jóvenes de tienen beca, en preparatoria ya todas y todos los jóvenes tienen beca y poco a poco vamos a ir dando beca a todas y todos los universitarios del país", agregó.

"A mano alzada, la mandataria federal cuestionó el tiempo en pantalla que pasan los estudiantes, quienes contestaron que emplean redes sociales y TikTok entre dos a cinco horas. Ante dicha cifra, reiteró que hay estudios que documentan el aumento de ansiedad en niños y niñas, por lo que pidió a padres y madres de familia que supervisen el uso de teléfonos celulares y establezcan un límite antes de dormir.

"Está bien que los niños, las niñas vean un rato el celular, pero no puede ser toda la tarde y en la noche hay que poner un horario, ya a cierta hora se acabaron las pantallas. (...) Voy a poner a concurso una canción para que a las 8 de la noche, cero pantallas. Con excepción de cuando juega la Selección, ahí todos tienen permiso.

"(...) El tercer juego de la Selección es el 24 de junio creo que es a las 8 de la noche. Ese día le vamos a dar permiso a todas las niñas y los niños que vean el partido de la Selección. Pero, en general, esto ya en serio, es importante mamás, papás, que no haya demasiado tiempo en las pantallas. Que las niñas y los niños salgan a jugar, ese juego colectivo es muy importante. Vamos a regresar todos los juegos tradicionales a las escuelas", reiteró.

Durante su intervención, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que la herramienta más poderosa para transformar a una sociedad es la educación: "Las becas son intocables porque queremos que la hija de una madre trabajadora, el hijo de una familia migrante, la niña de una familia deportada, o el joven que vive en una colonia popular, tengan exactamente las mismas oportunidades que cualquiera. Queremos que ningún niño, ninguna niña abandone sus estudios por falta de recursos. Queremos que las y los estudiantes de Baja California sepan que no están solos".

La mandataria estatal añadió que alrededor de 34 mil estudiantes de educación secundaria en Baja California han sido beneficiados en la primera etapa de la beca y posteriormente la recibirán estudiantes de primaria y preescolar. Por su parte, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que cerca de medio millón de estudiantes recibirán este apoyo.

Exhortó a los padres y madres de familia a que participen en el programa "Vida Saludable, Vive Feliz" y sus hijos puedan recibir orientación nutricional y dental: "Es el programa de la presidenta de México para que tengamos la generación más saludable, más fuerte y más feliz de toda nuestra historia. (...) Vamos a hacer todas y todos el compromiso, papás, mamás, vamos a apoyar a que nuestros hijos también en la escuela a que cumplan sus sueños.

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, informó 293 mil estudiantes en la entidad ya cuentan con el apoyo y 291 mil estudiantes más recibirán dicha beca de útiles y uniformes.