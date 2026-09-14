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Asesinan a estudiante española en Cuautla

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Asesinan a estudiante española en Cuautla
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      Cuautla, Mor.- Una estudiante española fue asesinada la noche de este sábado presuntamente durante un asalto en el municipio de Cuautla, Morelos.

      La joven originaria de Salamanca, España, residía en la entidad desde agosto pasado, como parte de un intercambio entre su universidad y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

      De acuerdo con las investigaciones preliminares, la estudiante visitaba Cuautla para asistir a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal que tendrá lugar en la Casa de Cultura de este municipio cuando fue asaltada.

      Testigos refirieron que, tras ser atacada por un hombre con sudadera blanca y mochila negra, la estudiante logró ingresar al centro, pero murió a causa de las heridas que le provocó con arma blanca.

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      El fallecimiento de la joven de 21 años fue notificado de inmediato al consulado de España, y desde ese momento la Fiscalía de Morelos se mantiene en coordinación con las autoridades españolas para buscar y detener al responsable de este crimen.

      El fiscal Fernando Blumemkron Escobar informó que se realizan las investigaciones con los protocolos correspondientes del delito de feminicidio. Y señaló que agotarán todas las líneas de investigación para dar con el responsable.

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