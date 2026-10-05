Vinculan a proceso a dos hombres por portación de armas en Sinaloa

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CULIACÁN, Sin., octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Un juez de control vinculó a proceso a Elías "N" y Jaime "N" y les decretó prisión preventiva oficiosa, en el reclusorio de Mazatlán, por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego, posesión de artefactos explosivos, cargadores, cartuchos y por narcomenudeo.

Policía Estatal Preventiva detiene a dos hombres en Concordia

Según las imputaciones, elementos de la Policía Estatal Preventiva durante un recorrido preventivo en el municipio de Concordia observaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad y en sentido contrario por lo que procedieron a marcarle el alto.

Los ocupantes de la unidad no acataron la orden de detenerse por lo que se inició una persecución, en la que luego de varios minutos, lograron detener a Elías "N" y Jaime "N", a los que se les encontró dos fusiles automáticos, seiscientos cartuchos y 20 cargadores.

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Detalles del aseguramiento y vinculación a proceso

En la revisión del vehículo en el que circulaban se aseguraron 75 artefactos explosivos de fabricación artesanal, dos chalecos tácticos con sus respectivas placas balísticas, 30 gramos y 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que ambos, junto con lo encontrado en posesión, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial federal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Federación obtuvo del juez de control el auto de vinculación a proceso de los imputados, a los que se les dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, en el centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán.