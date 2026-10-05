logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vinculan a proceso a dos hombres por portación de armas en Sinaloa

La Policía Estatal Preventiva detuvo a dos hombres en Concordia con fusiles, cartuchos y explosivos.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 05:45 p.m.
A
Vinculan a proceso a dos hombres por portación de armas en Sinaloa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CULIACÁN, Sin., octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Un juez de control vinculó a proceso a Elías "N" y Jaime "N" y les decretó prisión preventiva oficiosa, en el reclusorio de Mazatlán, por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego, posesión de artefactos explosivos, cargadores, cartuchos y por narcomenudeo.

      Policía Estatal Preventiva detiene a dos hombres en Concordia

      Según las imputaciones, elementos de la Policía Estatal Preventiva durante un recorrido preventivo en el municipio de Concordia observaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad y en sentido contrario por lo que procedieron a marcarle el alto.

      Los ocupantes de la unidad no acataron la orden de detenerse por lo que se inició una persecución, en la que luego de varios minutos, lograron detener a Elías "N" y Jaime "N", a los que se les encontró dos fusiles automáticos, seiscientos cartuchos y 20 cargadores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles del aseguramiento y vinculación a proceso

      En la revisión del vehículo en el que circulaban se aseguraron 75 artefactos explosivos de fabricación artesanal, dos chalecos tácticos con sus respectivas placas balísticas, 30 gramos y 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que ambos, junto con lo encontrado en posesión, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial federal.

      Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Federación obtuvo del juez de control el auto de vinculación a proceso de los imputados, a los que se les dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, en el centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vinculan a proceso a dos hombres por portación de armas en Sinaloa
      Vinculan a proceso a dos hombres por portación de armas en Sinaloa

      Vinculan a proceso a dos hombres por portación de armas en Sinaloa

      SLP

      El Universal

      La Policía Estatal Preventiva detuvo a dos hombres en Concordia con fusiles, cartuchos y explosivos.

      Volaris lanza asistencia para retrasos y cancelaciones de vuelos
      Volaris lanza asistencia para retrasos y cancelaciones de vuelos

      Volaris lanza asistencia para retrasos y cancelaciones de vuelos

      SLP

      El Universal

      Clientes con cobertura pueden cambiar vuelos en Volaris u otra aerolínea o recibir reembolso completo.

      Coahuila refuerza programas tras ataque en secundaria de Torreón
      Coahuila refuerza programas tras ataque en secundaria de Torreón

      Coahuila refuerza programas tras ataque en secundaria de Torreón

      SLP

      El Universal

      El gobierno de Coahuila implementa operativos y refuerza prevención en educación y salud mental tras ataque.

      Comparece Icela Rodríguez ante Jucopo de Senado
      Comparece Icela Rodríguez ante Jucopo de Senado

      Comparece Icela Rodríguez ante Jucopo de Senado

      SLP

      El Universal

      La sesión se llevó a cabo sin acceso a medios ni transmisión oficial en el Senado.