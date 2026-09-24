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Asesinan a un coordinador del PAZ

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Asesinan a un coordinador del PAZ
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      XALAPA, Ver..- El coordinador en la región sur de Veracruz del Partido PAZ, Guillermo Pamucé Yep, fue asesinado a tiros. Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Veleros, del municipio de Coatzacoalcos.

      Según los primeros informes policiales, el político fue atacado a tiros en el acceso de un edificio departamental que forma parte del programa Vivienda del Bienestar, ubicado sobre el Malecón Costero.

      Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio y agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron una investigación por el homicidio del líder partidista.

      Fue en agosto pasado cuando la víctima fue presentada como coordinador de PAZ en la región sur de Veracruz.

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      El dirigente estatal de PAZ, Gonzalo Guízar Valladares, externó su más profunda consternación, indignación y dolor ante lo que llamó "el cobarde asesinato" de su compañero Guillermo Pamucé Yep, conocido como "El Chino Yep".

      En un mensaje dirigido a la opinión pública, dijo que el crimen no solo representa una pérdida irreparable para los suyos, sino que constituye un atentado directo contra la convivencia democrática y la tranquilidad de las familias veracruzanas.

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