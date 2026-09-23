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México y EU aplazan cuarta ronda del T-MEC por agenda internacional

La cuarta ronda del T-MEC se pospone hasta octubre debido a la visita de Xi Jinping y la cumbre del G20.

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 06:48 p.m.
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México y EU aplazan cuarta ronda del T-MEC por agenda internacional
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Casa Blanca y el gobierno de México acordaron llevar a cabo la cuarta ronda bilateral de negociaciones del T-MEC hasta octubre, en lugar de septiembre, dijo el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.

      ¿Por qué se aplazó la cuarta ronda del T-MEC?

      Durante la Quinta Convención Binacional 2026, organizada por la American Society (Amsoc), explicó que "no tenemos hoy por hoy, todavía anunciado el tema de la cuarta ronda".

      Añadió que "está la visita del presidente Xi Jinping de China a los Estados Unidos y se prefirió postergar un poquito esto. Viene también (la Cumbre Ministerial de Comercio) el G20 la próxima semana (30 de septiembre al 1 de octubre) en Milwaukee".

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      Avances y prioridades en las negociaciones del T-MEC

      Dijo que siguen los avances en las negociaciones en torno a una baja de los aranceles de acero, aluminio y automotriz, que es la prioridad de México. Expuso que ven a los "Estados Unidos muy receptivos y somos optimistas en que podemos tener resultados en las próximas semanas".

      Comentó que siguen trabajando "nosotros prácticamente de manera diaria con la USTR (la Representación Comercial de Estados Unidos), con la Secretaría de Comercio de EU y de manera muy constructiva, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, de negociar con cabeza fría, como ella dice, de manera firme, defendiendo nuestra soberanía y también sobre todo viendo que opciones de construcción y colaboración tenemos con los Estados Unidos y de coordinación para que a nuestra región le vaya mejor".

      Con respecto a lo dicho por la mandataria de que la Unión Americana subió de 54 a 90 puntos las peticiones que puso a México sobre la mesa de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Gutiérrez Romano aseguró que no fueron nuevas solicitudes, sino que extendió las existentes.

      Recordó que lo primero que puso sobre la mesa la administración del presidente Donald Trump al gobierno mexicano fueron alrededor de 54 temas y "estos temas están vivos".

      Dijo que "son puntos que se van desdoblando, es una agenda de trabajo compartida en una relación tan compleja y diversa con los Estados Unidos y no nos asusta. México ha hecho su trabajo y creo que vamos muy adelantados con eso y tenemos el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos en ello".

      Aseguró que, por ejemplo, "vamos a regular el tema de las plataformas digitales. Ya la estamos regulando, ahorita se está discutiendo en el Congreso. Pero el siguiente paso es implementación y revisar que si se implemente", es decir, los estadounidenses dicen ya se tiene la regulación y ahora hay que implementar.

      Sobre las peticiones que hizo México a la Casa Blanca explicó que le plantearon "alrededor de 12 temas que eran muy importantes para nosotros, uno de ellos era el respetar las decisiones del panel que ganamos en la metodología de las reglas de origen del sector automotriz mexicano".

      Dijo que entre las prioridades está tener mejores condiciones que otros países en el sector de automóviles y de autopartes, que haya una reducción del arancel de 25% y consideró que las reuniones han sido "muy positiva".

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