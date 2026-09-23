Isaac del Toro busca representar a México en Los Ángeles 2028

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Con la mira puesta en Los Ángeles 2028, Isaac del Toro no sólo persigue triunfos en las carreteras más exigentes del ciclismo internacional, sino también la oportunidad de cumplir uno de los mayores anhelos de cualquier deportista: representar a México en unos Juegos Olímpicos. El joven pedalista, considerado una de las máximas promesas del deporte nacional, ya tendría entre sus objetivos formar parte del proceso clasificatorio rumbo a la máxima justa deportiva.

Representación de México en Juegos Olímpicos, objetivo de Isaac del Toro

Mientras se prepara para afrontar nuevos retos en la élite mundial, incluido el Campeonato Mundial de Ciclismo, Del Toro mantiene viva la ilusión de vestir los colores nacionales en el escenario olímpico. Así lo dio a conocer Rommel Pacheco, director general de la Conade, quien reveló el interés y compromiso del ciclista por buscar un lugar en la delegación mexicana y luchar por una medalla para el país en la edición de 2028.

"Tiene que haber procesos que cumplir, pero en teoría sí. Él tiene toda la intención de estar ahí; es un gran atleta, siente un enorme cariño por México y una gran pasión por representar a su país. Estoy seguro de que para él sería un honor competir por México en unos Juegos Olímpicos. Si todo sale bien este domingo en el Campeonato Mundial, estaríamos hablando de la primera medalla para nuestro país en la historia del ciclismo".

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Solución a problemas de visado y aspiraciones deportivas

El titular de la Conade también informó que los pedalistas nacionales que enfrentaron problemas de visado en días recientes lograron resolver su situación a tiempo para competir en el certamen internacional. Asimismo, subrayó que, por los logros obtenidos a lo largo de la temporada, Isaac del Toro se perfila como uno de los aspirantes más sólidos para conquistar nuevamente el Premio Nacional de Deportes.

"Es un tipo muy enfocado en entrenar. Tiene que presentar sus papeles, pero en el ámbito profesional lo tiene todo. Si me preguntan quién podría disputarle el reconocimiento, además del impulso que representa ser sede de la Copa del Mundo, diría que la Selección Mexicana", finalizó.