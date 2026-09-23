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Fátima Bosch vs Nawat Itsaragrisil: ¿Qué sigue en el caso?

El conflicto legal entre Bosch e Itsaragrisil se originó durante Miss Universo 2025 en Tailandia.

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 05:35 p.m.
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Fátima Bosch vs Nawat Itsaragrisil: ¿Qué sigue en el caso?
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      El pleito entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, que comenzó como una serie de acusaciones y comunicados cruzados en redes sociales, dio un giro definitivo y se convirtió en un asunto penal de alcance internacional.

      Acciones de la autoridad

      En días recientes, la actual Miss Universo acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), para ratificar su denuncia contra del empresario tailandés, en la que lo acusa con actos relacionados con violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad.

      Como parte de las primeras diligencias, la FGR determinó otorgar medidas de protección inmediatas en favor de la modelo mexicana, ordenando la prohibición de cualquier tipo de comunicación o acercamiento por vías digitales.

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      Sin embargo, Bosch también tiene un proceso abierto en Tailandia, donde fue denunciada por el mismo Nawat de difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa. El caso se encuentra en desarrollo y, según Itsaragrisil, está buscando que se agilice una orden de aprehensión contra la mexicana.

      Ahora que el conflicto se encuentra en manos de las autoridades de ambos países, la pregunta que surge es: legalmente, ¿Qué podría pasar en ambos casos?

      Detalles confirmados

      Respecto a las acusaciones de Fátima, el Código Penal Federal, en sus artículos 149 y 282 establecen penas que van de uno a tres años de prisión por discriminación. Mientras que por acoso e intimidación van de 6 meses hasta 2 años tras las rejas.

      Pero el escenario es mucho más complejo que solo una declaración de culpabilidad y calcular los años de condena. En caso de que la FGR logre reunir elementos suficientes, un juez emitiría una orden. Aun así, esto no quiere decir que el tailandés llegue a pisar una cárcel mexicana.

      Como Nawat vive en Tailandia y entre ambos países no existe un tratado de extradición, la FGR no puede ir a arrestarlo a Bangkok. Lo que lograrían las autoridades es emitir una alerta para que el empresario sea detenido si intenta pisar territorio nacional o países con convenios de cooperación.

      Del lado asiático, la denuncia impulsada por Nawat contra Fátima también se va por la vía penal. Según los artículos 326 y 328 del Código Penal de Tailandia y el artículo 14 de la Ley de Delitos Informáticos de ese país, quien difunda información que dañe la reputación de una persona o empresa tendría penas que alcanzan hasta los cinco años de cárcel.

      Pero el obstáculo para la justicia tailandesa es exactamente el mismo. Si un juez en Bangkok autoriza la orden de aprehensión que busca Itsaragrisil, no significa que Bosch vaya a ir presa. Solo se volvería efectiva si Fátima decide regresar a Tailandia o transitar por países con alianzas judiciales directas con Bangkok.

      La tensión entre la modelo y el empresario inició durante las actividades previas a la gala final de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia. Un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en el que Nawat confrontó a Fátima por un tema de promoción del evento y del país anfitrión.

      Durante la discusión, mientras la representante mexicana intentaba defender su postura, el empresario tailandés elevó el tono e intentó intimidarla solicitando la intervención del personal de seguridad. Entonces, Bosch decidió retirarse del lugar y fue seguida por algunas compañeras.

      La difusión masiva de la escena desató un escándalo dentro de la organización; incluso, el copropietario y presidente de la Miss Universo, Ricardo Rocha Cantú, le expresó su apoyo a Bosch y retiró a Itsaragrisil de sus funciones.

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