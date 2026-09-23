LEGO adelanta lanzamiento de set especial Dragon Ball

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La marca de juguetes danesa LEGO, junto a Toei Animation, confirmó su próxima colaboración junto a la popular franquicia de anime japonés Dragon Ball, creado por el mangaka Akira Toriyama.

Detalles confirmados

A través de un avance publicado en sus redes sociales, la empresa anunció su siguiente colaboración de su línea Adults Welcome, una colección diseñada para destacar sus sets armables de alta complejidad, dirigidos a un público mayor, especialmente para la exhibición y el coleccionismo avanzado.

El adelanto compartido en redes muestra las emblemáticas esferas del dragón, siete artefactos mágicos de color anaranjado con estrellas rojas en su interior que, al reunirse, permiten invocar a una criatura capaz de conceder deseos.

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¿Qué declararon sobre el lanzamiento?

Dragon Ball ha ampliado el alcance de su universo a diferentes escenarios del mercado internacional, desde ropa y figuras de acción hasta accesorios temáticos de tecnología y coleccionables únicos que reconocen el legado de la saga.

En el adelanto publicado, se pueden ver seis de las esferas del dragón, mientras que la séptima aparece rodando por la mesa, uniéndose al resto para invocar al poderoso dragón Shenlong. "¿Listo para pedir un deseo?", escribió la marca.

Aunque diversos fanáticos han especulado sobre el posible lanzamiento de diferentes sets armables inspirados en las icónicas escenas de batalla del saiyajin Goku, la marca aún no ha mostrado los productos que formarán parte de esta animada colección.

Hasta el momento, la fecha de su lanzamiento y precio de salida se desconoce. No obstante, las filtraciones y reportes de la comunidad apuntan a que el primer modelo oficial podría salir al mercado en noviembre de 2026, celebrando el 40 aniversario del anime.