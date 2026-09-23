Robos disminuyen en Nuevo León durante 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MONTERREY, NL., septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Nuevo León reportó una reducción de los robos a casa habitación, negocio y vehículo durante 2026, con registros que lo colocan entre los más bajos de las últimas tres décadas, informó el gobernador Samuel García Sepulveda.

Acciones de la autoridad

Mediante un comunicado, el gobernador señaló que, durante la Mesa de Construcción de Paz, realizada en el nuevo edificio de Fuerza Civil, el mandatario destacó que la disminución abarca tanto delitos patrimoniales como otros ilícitos del fuero común y de alto impacto.

Entre los indicadores presentados, el robo a casa habitación alcanzó su mejor comportamiento desde 1997, mientras que el robo a negocio y el robo de vehículo también se encuentran en sus niveles más bajos para un periodo comparable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

García Sepúlveda relacionó esta reducción con las condiciones de seguridad que requiere Nuevo León para atraer y conservar inversiones. Añadió que la entidad avanzó ocho posiciones hasta ubicarse en el quinto lugar nacional en el indicador de seguridad y condiciones para la inversión del Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

¿Cómo ocurrió la reducción de robos en Nuevo León?

El gobernador adelantó que en los próximos cuatro meses se prevé la llegada de cinco grandes empresas y tres centros de datos, entre ellos proyectos vinculados con Volvo y LEGO, como parte de los nuevos proyectos productivos que llegarán al estado.

A estos resultados se suman las cifras reportadas por el gobierno estatal en septiembre, cuando señaló una disminución de 90 por ciento en los homicidios dolosos respecto de 2024, además de reducciones en secuestro y delitos patrimoniales.

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, atribuyó los avances a la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales, así como a instituciones de seguridad y procuración de justicia que participan en la Mesa de Construcción de Paz.

Como parte de la siguiente etapa de la estrategia, García Sepúlveda convocó a empresas, comercios y cámaras empresariales a conectar sus sistemas privados de videovigilancia con el Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

Actualmente, el sistema estatal cuenta con alrededor de 20 mil cámaras conectadas, además de dispositivos pertenecientes a municipios, sistemas de movilidad, transporte y otras instituciones. La incorporación de equipos privados busca ampliar la cobertura y facilitar la detección de patrones relacionados con robos, particularmente en establecimientos comerciales.