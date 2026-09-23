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Coreano enamora a internet con versión de Gangnam Style en español

La adaptación destaca la sátira social original de la canción y conecta Asia con América Latina.

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 05:24 p.m.
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Coreano enamora a internet con versión de Gangnam Style en español
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      El creador de contenido surcoreano Sang Won Kim causó un verdadero furor en redes sociales tras publicar una adaptación al español del histórico éxito musical "Gangnam Style", tema lanzado originalmente por el artista PSY en el año 2012.

      Versión fiel y humorística de Gangnam Style en español

      Conocido en Instagram como @holayosoysang y en TikTok como @yosoysangg, el joven acumuló millones de reproducciones y cientos de miles de reacciones al ponerle fin a más de una década de dudas para el público hispanohablante, el cual solía interpretar la canción de manera estrictamente fonética.

      De acuerdo con lo observado en el material audiovisual difundido en las redes del tiktoker, el éxito de la publicación radica en una traducción que conserva el sentido original de la obra. La adaptación revela frases literales del tema como "de día va tranquila, siempre sabe disfrutar con su taza de café" o "de noche cambia y ya no hay quien la controle", lo que aporta un hilo conductor claro y coherente a la pieza musical.

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      Explicación cultural y sátira social en la adaptación

      Asimismo, el metraje abordó con sentido del humor el misterio detrás de la palabra "Oppa". El icónico grito de "Oppa Gangnam Style" fue adaptado por el joven como "Hermano, estilo de Gangnam", explicando así la equivalencia cultural de dicha expresión coreana (utilizada habitualmente por mujeres para referirse a un hermano o a un hombre mayor cercano).

      Gracias a su carisma y a su experiencia previa impartiendo clases de idioma básico en una cuenta secundaria, Sang Won Kim interpretó la pista con rimas adaptadas que engancharon de inmediato a la audiencia global. El video ya cuenta con más de 3.5 millones de vistas y cientos de comentarios de usuarios agradeciendo la traducción.

      A pesar de que el ritmo de la composición de PSY destaca por ser sumamente festivo, la traducción realizada por Sang Won Kim visibiliza que la obra nació como una sátira social. La letra representa una burla directa hacia el estilo de vida ostentoso, superficial y aspiracional de los residentes del distrito de Gangnam (una de las zonas más ricas, exclusivas y costosas de la ciudad de Seúl, Corea del Sur).

      El joven creador de contenido continúa cruzando puentes culturales entre Asia y América Latina mediante la difusión de material educativo y de entretenimiento en sus plataformas oficiales, donde también realiza el ejercicio inverso de traducir éxitos musicales latinos al idioma coreano.

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