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Lagarto de casi dos metros intenta atacar a hombre en Buctzotz

El reptil fue trasladado a la UMA en Río Lagartos para recibir atención y ser liberado.

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 05:06 p.m.
A
Lagarto de casi dos metros intenta atacar a hombre en Buctzotz
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      Un lagarto de casi dos metros de largo, causó alarma entre vecinos de una colonia de Buctzotz, al oriente de Yucatán, luego de que ingresó a un predio e intentó atacar a un hombre.


      Ante el riesgo, el afectado llamó a la Policía Municipal, cuyos agentes capturaron al réptil para ponerlo en resguardo.

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      Más tarde, personal de la Profepa aseguró al animal utilizando equipo y técnicas especiales para evitar lesiones durante su manejo.
      Posteriormente, el reptil fue trasladado a la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) en Río Lagartos, donde recibirá atención y cuidados para su preservación para, posteriormente, liberarlo en su hábitat.
      Especialistas señalan que, en esta temporada de lluvias, las aguadas rebasan sus límites lo que provoca que los lagartos salgan y se adentren a zonas urbanas.

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