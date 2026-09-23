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"Conejo" Pérez admite que México asumió un riesgo con Márquez

El histórico portero destaca la importancia de la paciencia y el respaldo para el nuevo proceso.

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 05:46 p.m.
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Conejo Pérez admite que México asumió un riesgo con Márquez
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- A unas horas de que Rafael Márquez inicie oficialmente su etapa al frente de la Selección Mexicana, las expectativas y las dudas acompañan a un proyecto que tiene como gran meta llegar fortalecido al Mundial de 2030. La apuesta por una de las máximas leyendas del futbol nacional ilusiona por su liderazgo y conocimiento del juego, pero también genera debate debido a su corta experiencia como entrenador en la élite.

      Opinión de Óscar Conejo Pérez sobre el riesgo asumido por la Federación

      En medio de ese escenario, Óscar "Conejo" Pérez, histórico guardameta del Tricolor y mundialista en tres ocasiones, respaldó la llegada de su excompañero, aunque reconoció que se trata de una decisión arriesgada por parte de la Federación Mexicana de Futbol. El exportero destacó que, una vez tomada la determinación, será fundamental brindarle confianza, paciencia y respaldo para que pueda desarrollar un proceso que devuelva a México al protagonismo internacional.

      "Siempre deseando lo mejor para Rafa, su cuerpo técnico y los seleccionados. Deseo que sea un proceso largo. Fue una apuesta arriesgada, aunque sé que se ha preparado. La clave es la paciencia; hace muchos años un técnico me decía que ese puesto es como la silla eléctrica. Espero que pueda plasmar lo que pretende"

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      Potencial de la nueva generación y expectativas para el proceso

      Pérez, referente histórico de Cruz Azul, reconoció el potencial de la joven camada que integra la Selección Mexicana, al considerar que se trata de un grupo con gran talento y condiciones para darle múltiples satisfacciones al país en el futuro cercano.

      "Me parece un cambio generacional excelente. Tenemos un gran ejemplo como España y creo que hoy se tiene la oportunidad de darle espacio a los jóvenes. Estar en la Selección implica una responsabilidad mayor y el jugador debe dar más. También debe tener gente de experiencia que los acompañe. En la portería no debemos preocuparnos, hay materia prima; dependerá de la idea de juego que tenga Márquez para desempeñarse", finalizó.

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