Autoridades mexicanas prometen dar con "responsable" del asesinato de estudiante española

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Ciudad de México, 14 sep (EFE).- La gobernadora del estado de Morelos, centro de México, Margarita González Saravia aseguró este lunes que se va a dar con el "responsable" y a "hacer justicia" tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Gobernadora de Morelos asegura justicia tras asesinato de estudiante española

"Como Gobierno del Estado desde el primer minuto estamos dando seguimiento para encontrar al culpable. Estoy segura que vamos a dar con el responsable y vamos a hacer justicia", indicó González Saravia en un breve mensaje de vídeo.

"Queremos expresar nuestro más sentido pésame por el asesinato de Claudia Tacoronte. Expresarle a sus amigos, a su familia, a sus compañeros de la universidad, el mismo dolor que sentimos cuando cualquier mujer es asesinada", agregó.

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La gobernadora indicó que está en coordinación directa con la Fiscalía del Estado de Morelos y el Consulado de España en México.

Fiscalía de Morelos investiga feminicidio de estudiante española en Cuautla

Precisamente, González Saravia se reunió este lunes en el Palacio de Gobierno de Cuernavaca, capital de Morelos, con el cónsul español en México, Marcos Rodríguez Cantero, para ofrecerle más información sobre el caso.

Tacoronte Aguilera estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada (sur de España) y estaba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales.

Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información, la Fiscalía estatal se encuentra investigando el crimen como feminicidio, conforme al protocolo aplicado a las muertes violentas de mujeres, mientras determina las circunstancias del asesinato y si existieron razones de género.

Las primeras versiones apuntan a que la joven fue atacada con un arma blanca en un presunto intento de asalto en las inmediaciones de la Casa de Cultura, donde trató de resguardarse antes de ser alcanzada por su agresor.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha descartado ninguna línea de investigación.

UAEM exige investigación exhaustiva por asesinato de estudiante española

Tras el asesinato, la UAEM transmitió su "profunda indignación" por el crimen y exigió a las autoridades una investigación "inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género" para esclarecer los hechos y evitar la impunidad.