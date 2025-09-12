Asume Silza, su responsabilidad tras fatal accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Transportadora Silza, dueña de la pipa de gas que volcó y explotó en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, informó que cuenta con tres pólizas de seguro que fueron activadas tras el accidente, luego de que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señalara que la compañía no contaba con pólizas de seguro.

“Queremos aclarar que Transportadora Silza cuenta con pólizas de seguro obligatorias conforme a la legislación vigente, incluyendo seguro de responsabilidad civil y seguro por daño ambiental, entre otras coberturas específicas para el transporte”, indicó.

En un comunicado, explicó que el siniestro fue reportado bajo tres pólizas de seguro. Una de ellas es por responsabilidad civil por el uso y manejo de gas LP, con vigencia del 10 de noviembre de 2024 al 10 de noviembre de 2025, contratada con Chubb Seguros México S.A., la cual incluye daños a terceros, moral y ecológicos.

La segunda es por conceptos de responsabilidad civil por daños a terceros, con la empresa Quálitas, con vigencia de 15 de diciembre de 2024 al 15 de diciembre de 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La tercera es de responsabilidad civil de transportistas, con vigencia del 30 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, con la compañía AXA Seguros.

“Asumiremos con plena seriedad nuestra responsabilidad social y legal frente a lo sucedido”, agregó Transportadora Silza.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que Silza “está en disposición de hacerse responsable de lo que pasó. Entonces, esto ayuda a que podamos avanzar y que las familias no pasen mucho tiempo —que eso es lo que yo espero—, sin que puedan ser retribuidas, apoyadas, en sus derechos”.

Señaló que la ASEA revisa si la empresa tuvo faltas “y por supuesto, las sanciones administrativas a que haya lugar”.

La fiscal capitalina Berta Alcalde dijo que desde el miércoles la empresa se acercó a la fiscalía “diciendo que están en todo el ánimo de colaborar, y estamos ya también en comunicación para poder continuar con la investigación”. Silza está en calidad de investigada, precisó.

Por separado, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que trabajan en la identificación de coberturas vigentes para proceder con el pago de pólizas a los afectados.