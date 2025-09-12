logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A

San Virila salió de su convento esa mañana y tomó el camino al pueblo. Iba a pedir el pan para sus pobres.

       Antes de llegar se topó con un hombre que le preguntó:

-¿Eres tú San Virila?

Respondió el frailecito:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-Virila nada más.

-Tienes fama de hacer milagros -le dijo el individuo-. Yo soy incrédulo. Haz un milagro aquí y ahora, y creeré.

San Virila le preguntó a su vez.

-¿Tienes hijos?

-Sí -respondió el hombre-. Cuatro, dos niñas y dos niños.

Le dijo San Virila:

-Tienes cuatro milagros en tu casa ¿y todavía necesitas otro para poder creer?

El hombre quedó pensativo, y ya no le pidió a San Virila un milagro más.

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mirador
Mirador

Mirador

SLP

PULSO

Políticas para prevenir, es la cuestión
Políticas para prevenir, es la cuestión

Políticas para prevenir, es la cuestión

SLP

PULSO

Un tema cerrado…
Un tema cerrado…

Un tema cerrado…

SLP

Pingo

Suicidio y prevención
Suicidio y prevención

Suicidio y prevención

SLP

PULSO