Cefor Promotora SLP suma sus 1ros. puntos

Por Romario Ventura

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
Cefor Promotora SLP suma sus 1ros. puntos

La directiva del Club Cefor Promotora San Luis Potosí, encabezada por el profesor Juan Antonio “Pinga” Salazar, informó que el partido programado para este fin de semana en la cancha de la Unidad Deportiva “21 de Marzo” no se llevará a cabo debido a problemas administrativos del equipo Atlético ECCA con la Liga de la Tercera División Profesional.

Ante esta situación, la inauguración oficial de Promotora SLP será reprogramada para la jornada tres de la Zona XII, cuando el conjunto potosino reciba a Fut-Car de Guanajuato el próximo 21 de septiembre a las 13:00 horas en el mismo escenario.

Mientras tanto, el director técnico de Promotora, Rafael Lira, aseguró que el equipo aprovechará este descanso inesperado para fortalecer aspectos tácticos y físicos. “Nosotros seguiremos trabajando intensamente con el equipo, ya que aún hay algunas cosas que mejorar, y la pausa que se tendrá esta semana la aprovecharemos para darle mayor trabajo a los jugadores”, señaló.

El estratega destacó que el debut del plantel dejó sensaciones positivas, especialmente por la actitud y entrega de los futbolistas, lo que le hace confiar en que el grupo alcanzará un nivel competitivo importante conforme avance el torneo.

