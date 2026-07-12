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Atacan a elementos de la SSPC en Culiacán

Por El Universal

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Atacan a elementos de la SSPC en Culiacán
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      Culiacán, Sin.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal mantuvieron enfrentamientos y persecuciones por varios hombres armados en la salida norte de la capital del estado, en cuyos hechos se reportó daños a llantas de más de dieciséis vehículos por púas de acero.

      Las autoridades federales y estatales, con respaldo de un helicóptero artillado, mantienen operativos desde la salida norte de Culiacán hasta el cruce de la carretera México-Nogales con la entrada a la carretera que conduce a Badiraguato.

      Agentes federales se percataron de que varios vehículos que se desplazaban en convoy llevaban personas armadas, por lo que intentaron detenerlos, por lo que se iniciaron los primeros enfrentamientos, sin que se tenga información de personas heridas, muertas o detenidas.

      Los presuntos delincuentes, en su persecución, lanzaron a la carpeta asfáltica púas de acero, por lo que automovilistas que circulaban en esa zona sufrieron daños en sus neumáticos, por lo que se inició la limpieza y retiro de estos artefactos.

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      Balean clínica

      En el interior de una clínica médica privada de la colonia Emiliano Zapata, de la ciudad de Mazatlán, personas armadas ingresaron y realizaron disparos, por lo que una empleada, Leonor "N", perdió la vida.

      Varios hombres armados que llegaron al parecer en dos vehículos ingresaron a la clínica, ubicada en el Libramiento Colosio y dispararon sus armas.

      Las detonaciones de las armas de fuego provocaron zozobra e inquietud entre enfermeras, médicos, familiares de pacientes y empleadas administrativas por desconocer el origen del ataque armado.

      A escasos minutos que se retiraron los responsables de los hechos arribaron a la clínica médica privada, elementos del ejército y de las corporaciones policiacas estatales, municipales y federales, a los que les aportaron datos sobre las características de los atacantes que lograron huir de la zona.

      Los cuerpos de auxilio atendieron a la recepcionista y otra empleada, cuya identidad aún no se conoce, las cuales resultaron heridas de bala, las cuales fueron llevadas a un hospital, donde falleció la primera.

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