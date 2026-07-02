Atacan un evento en Yautepec; 3 muertos

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Yautepec, Morelos.- Pasado el medio tiempo del partido entre México y Ecuador, hombres armados abrieron fuego contra aficionados que estaban en la cancha de usos múltiples de la colonia Rancho Nuevo, en el municipio de Yautepec. El ataque dejó tres muertos y nueve heridos.

De una camioneta y una motocicleta descendieron varios hombres que caminaron hacia la cancha. Testigos dijeron a las autoridades que los pasajeros de la motocicleta nunca se quitaron el casco, mientras que los que iban en la camioneta actuaron destapados de la cara; portaban armas cortas y largas.

La versión encuadra con las indagatorias preliminares en el sentido de que los sicarios se dirigieron hacia Sandra Fernández Gómez, exsecretaria particular del diputado federal de Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez. Ella había sido destapada como aspirante a la presidencia municipal. Desde hace 20 años la familia Alonso controla el municipio.

Miguel Ángel Tijera, esposo de Sandra Fernández y colaborador cercano al legislador federal, abrazó a la mujer para protegerla de los balazos y murió en el lugar. Sandra recibió un balazo en uno de los brazos y hasta la madrugada del miércoles su estado de salud era reservado.

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En ese mismo lugar también falleció otro adulto.

La tercera víctima, una adolescente de 14 años, murió horas después en un hospital.