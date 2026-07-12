Atacan velorio; hay tres muertos
Entre las víctimas en Michoacán hay un menor de tan solo doce años
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Ciudad de México.- Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este sábado durante un ataque armado en medio de un velorio en el estado de Michoacán, según informaron autoridades estatales.
De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo ocurrió en la comunidad de Tzintzimeo, en el municipio de Álvaro Obregón, cuando un grupo de personas participaba en un velatorio.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que, de manera preliminar, el saldo es de tres personas fallecidas y cuatro lesionadas, que reciben atención médica.
La dependencia agregó que la Guardia Civil desplegó un operativo en la zona para dar con los responsables y reforzó la presencia de elementos de seguridad en el municipio.
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Medios locales reportaron que entre las víctimas mortales habría un menor de unos doce años de edad y un adulto mayor de 75 años. No obstante, esa información no ha sido confirmada.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha informado sobre el móvil del ataque ni reportado personas detenidas, como tampoco la identidad de las víctimas.
El ataque armado se registró en una zona que apenas unos días antes había sido escenario de otro episodio violento.
El pasado 9 de julio, dos grupos criminales protagonizaron un enfrentamiento en el área, donde un migrante perdió la vida después de que hombres armados irrumpieran en su vivienda.
Aquella misma noche también fueron incendiados vehículos y se reportaron bloqueos en distintos puntos cercanos al Aeropuerto Internacional de Morelia, incluidos Tzintzimeo, Zinapécuaro y el municipio de Álvaro Obregón.
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