Regresan familias desplazadas en Chiapas, afirma gobernador Ramírez
Conflictos entre grupos criminales y cárteles en Chiapas han sido enfrentados para recuperar territorios y permitir el retorno.
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Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, aseguró que 95% de los desplazados en la entidad, por disputas con grupos criminales o religiosas, han regresado a sus lugares de origen.
Acciones de la autoridad
"Yo creo que el 95% regresó a sus actividades. Regresaron todos, los que estaban del lado de Guatemala, ya están particularmente en la comunidad de Tenango de la Frontera, y en lo que respecta a Pantelhó, prácticamente tenemos una gobernanza, una gobernabilidad que se ha regresado todas las familias, como parte de la aplicación de la ley", dijo.
¿Qué declararon sobre los grupos criminales?
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Explicó que en la región existe un conflicto entre los grupos denominados "Los Herreras" y "Los Machetes", además de Cárteles nacionales, pero se han recuperado "completamente todos los territorios".
"Son dos grupos delictivos, el cartel del Pacífico y el cartel Chiapas-Guatemala, incluso el Cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo, han aplicado la ley a los tres grupos y esto permitido que nosotros, hacemos la aplicación sin miramientos, sin distinción alguna, y cuando la ley se aplica parejo, también la delincuencia respeta", dijo.
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