Enjambre de abejas ataca a turista menor en playa El Maviri

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CULIACÁN, Sin., mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Un

atacó a una

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de nombrede nueve años de edad, cuando se bañaba en las playas del Maviri, en el, por lo que tuvo que ser hospitalizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de los Mochis.Los datos que se conocen, es que la mejor originaria de, en Baja California, quien viajó para pasar unos días de vacaciones con familiares al, se metió a la playa que se ubica en el área de restaurantes.En forma imprevista, sus familiares y comensales de los restaurantes de pronto escucharony se percataron de una enormeque se encontraban cerca de ella, por lo que la mejor tuvo que sumergirse por varios minutos bajo el agua para evitar seguir siendo atacada por las abejas.Un elemento deque se encontraba en la playa del Maviri le brindo auxilio, ya que presentaba lesiones en su rostro y hombros y en la cabeza, por lo que solicitó una ambulancia que la traslado aldel Seguro Social para su atención, dado que presentó síntomas de intoxicación.Pese a que la menor presentó problemas en su respiración a causa de las picaduras de los insectos, el personal médico descartó quepresente complicaciones en su salud por este ataque.