Mujer asesinada en ataque a balazos en Juárez, NL

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Una mujer fue asesinada a tiros durante un ataque registrado en las primeras horas de este martes en Juárez, Nuevo León.

En el mismo hecho, otra mujer y una niña de dos años sufrieron heridas por arma de fuego.

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El hecho ocurrió en un domicilio de la colonia Arcos de Zirándaro, donde corporaciones de auxilio y seguridad fueron movilizadas tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego.A su llegada, localizaron a tres víctimas con lesiones provocadas por disparos.La víctima mortal quedó tendida en el acceso de la vivienda y fue declarada sin signos vitales en el lugar por los paramédicos que acudieron a atender la emergencia.En la misma escena, socorristas atendieron a una mujer adulta y a una niña de dos años que presentaban heridas de bala. Ambas sobrevivieron al ataque y fueron auxiliadas por personal de Protección Civil.Vecinos del sector señalaron haber escuchado varias detonaciones durante la madrugada. También reportaron que, tras los disparos, una motocicleta se retiró del sitio a gran velocidad.Las autoridades mantuvieron cerrada la zona mientras se realizaban las primeras investigaciones y el levantamiento de indicios relacionados con el caso.De manera preliminar, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el objetivo de la agresión podría haber sido un hombre que se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos.Según esta versión, logró escapar al momento del ataque y posteriormente fue localizado por elementos municipales en un inmueble cercano. Más tarde fue presentado ante las autoridades para aportar información sobre lo ocurrido.La Fiscalía Estatal inició las indagatorias correspondientes para esclarecer el homicidio, determinar el móvil de la agresión e identificar a los responsables.