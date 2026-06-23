Omar Bravo pierde amparo y seguirá preso en Puente Grande
Este es el segundo recurso negado en el proceso penal que enfrenta
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El exfutbolista Omar Bravo sufrió un nuevo revés en su intento de obtener la libertad mediante un amparo, pues le fue negado el recurso que interpuso en octubre de 2025 contra la vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado.
Amparo negado a Omar Bravo y consecuencias legales
Con esta negativa, el jugador de Chivas deberá continuar preso en el penal estatal de Puente Grande hasta que se desahogue el juicio en su contra y de ser encontrado culpable deberá purgar una condena de entre 5 y 10 años de cárcel.
Defensa de Omar Bravo y recursos legales pendientes
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Este es el segundo amparo que se le niega a Bravo, pues en abril pasado otro juez federal le negó el amparo con el que buscaba enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.
Ante este revés la defensa aún puede solicitar la intervención de un tribunal colegiado de distrito interponiendo un recurso de revisión.
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