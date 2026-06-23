logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Fotogalería

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Omar Bravo pierde amparo y seguirá preso en Puente Grande

Este es el segundo recurso negado en el proceso penal que enfrenta

Por El Universal

Junio 23, 2026 02:48 p.m.
A
Omar Bravo pierde amparo y seguirá preso en Puente Grande
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El exfutbolista Omar Bravo sufrió un nuevo revés en su intento de obtener la libertad mediante un amparo, pues le fue negado el recurso que interpuso en octubre de 2025 contra la vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado.

      Amparo negado a Omar Bravo y consecuencias legales

      Con esta negativa, el jugador de Chivas deberá continuar preso en el penal estatal de Puente Grande hasta que se desahogue el juicio en su contra y de ser encontrado culpable deberá purgar una condena de entre 5 y 10 años de cárcel.

      Defensa de Omar Bravo y recursos legales pendientes

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Este es el segundo amparo que se le niega a Bravo, pues en abril pasado otro juez federal le negó el amparo con el que buscaba enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.

      Ante este revés la defensa aún puede solicitar la intervención de un tribunal colegiado de distrito interponiendo un recurso de revisión.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Omar Bravo pierde amparo y seguirá preso en Puente Grande
      Omar Bravo pierde amparo y seguirá preso en Puente Grande

      Omar Bravo pierde amparo y seguirá preso en Puente Grande

      SLP

      El Universal

      Este es el segundo recurso negado en el proceso penal que enfrenta

      Portugal golea a Uzbekistán en histórica tarde de CR7
      Portugal golea a Uzbekistán en histórica tarde de CR7

      Portugal golea a Uzbekistán en histórica tarde de CR7

      SLP

      El Universal

      Cristiano Ronaldo anotó dos goles y estableció récords en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán.

      Mundial 2026: horarios y canales para partidos clave del martes
      Mundial 2026: horarios y canales para partidos clave del martes

      Mundial 2026: horarios y canales para partidos clave del martes

      SLP

      El Universal

      Este martes se disputan cuatro partidos decisivos en la fase de grupos del Mundial 2026 con figuras internacionales en acción.

      Mundial 2026 | Los duelos que faltan por TV abierta
      Mundial 2026 | Los duelos que faltan por TV abierta

      Mundial 2026 | Los duelos que faltan por TV abierta

      SLP

      El Universal

      Se mantienen horarios confirmados para los partidos restantes de la fase de grupos