Ana Ledesma, dirigente del PAN Veracruz va por gubernatura en 2030

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La recién electa dirigente del PAN en Veracruz, Ana Ledesma, aseguró que si bien uno de los objetivos será ganar la gubernatura en el 2030, la principal tarea debe ser garantizar la mejor calidad de vida para los mexicanos y veracruzanos.

"Pareciera que es una competencia por ver quién gana entre los partidos políticos, cuando la verdadera competencia que debe existir es quién garantiza la mejor calidad de vida; esa es, pues, la función de los partidos políticos: ciudadanos y ciudadanas que se unan por causas afines y que, a través de esas causas, busquen el desarrollo y crecimiento de su población y de su comunidad", afirmó.

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La dirigente estatal, la primera mujer en llevar las riendas del panismo veracruzano, busca darle un giro al objetivo del PAN, pues denunció que en los últimos años pareciera que es una competencia y una carrera "sanguinaria, desleal y fea" de los partidos, cuando eso no es la democracia."El trabajo debe ser encaminado siempre a buscar que cualquier actividad que genera un partido político, cualquier propuesta que genera un partido político, al final sea en beneficio de las personas y sus habitantes y, lamentablemente, de un tiempo para acá eso ya no se ve así", expuso.La exdiputada local y exfuncionaria estatal calificó como lamentable que en los últimos años pareciera que cuando algún partido político hace una observación al Gobierno estatal y al gobierno de Morena se entiende como una afrenta personal."Cuando a final de cuentas lo que se quiere es que los veracruzanos y veracruzanas vivan mejor", expuso y recordó que los ciudadanos son los que, con los últimos resultados de las elecciones, están dando su opinión sobre los gobiernos de Morena."Creo que es un partido que no ha entregado los resultados prometidos, no ha cumplido lo que prometió, no hay un sistema médico como Dinamarca, no cuesta la gasolina diez pesos y mucho menos ha disminuido la inseguridad que sufrimos los veracruzanos y los mexicanos", acusó.En materia electoral, dijo que el reto es invitar a los hombres, mujeres y jóvenes honestos para que participen como candidatos y candidatas para las elecciones del 2027, sobre todo para que aquellos que tengan trabajo en municipios y comunidades puedan ser candidatos.