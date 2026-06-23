Cristiano Ronaldo hace historia y anota en seis Mundiales distintos
El gol de Ronaldo desató la euforia en Houston y fue celebrado por aficionados y compañeros.
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Cristiano Ronaldoha inscrito su nombre en la historia de las Copas del Mundo al marcar el 1-0 de Portugal frente a Uzbekistán, un gol que desató la euforia en Houston y que además le permitió imponer una marca inédita: anotar en seis ediciones distintas del torneo.
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Apenas en los primeros minutos del encuentro, el delantero portugués dejó claro su nivel competitivo. Con un gran movimiento dentro del área y lectura precisa de la jugada, apareció para definir con categoría ante el arquero rival y firmar la anotación al minuto 6.
Tras mandar el balón al fondo de las redes, Cristiano recibió el reconocimiento tanto de sus compañeros como de la afición presente en el estadio. Fiel a su estilo, celebró con su característico festejo, regalando una imagen que quedará grabada como uno de los momentos más icónicos del Mundial.
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