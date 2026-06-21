Auditoría, pide la alcaldesa imputada por autoplagio

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Tenancingo, Méx.- Durante la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo la Presidenta Municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco presentó ante el Cabildo una propuesta para solicitar formalmente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) la realización de auditorías, revisiones, verificaciones y demás actos de fiscalización que considere procedentes respecto de los ejercicios fiscales 2025 y del primer semestre de 2026, misma que fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, propuso solicitar una auditoría financiera integral al Ayuntamiento de Tenancingo para que la autoridad competente revise y valide el correcto ejercicio, administración y aplicación de los recursos públicos municipales.

"Estoy convencida de que cuando se trabaja con responsabilidad, honestidad y de cara a la ciudadanía, la rendición de cuentas no debe verse como una obligación, sino como un compromiso permanente", señaló la edil morenista.

"Impulsamos esta acción con plena apertura y disposición, porque las y los tenancinguenses merecen tener la certeza de que los recursos públicos se administran con transparencia".

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Esta solicitud de auditoría se da luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) imputó a la presidenta municipal de Tenancingo por "falso secuestro", luego de que denunciara que había sido víctima de este delito el pasado 31 de mayo.

De acuerdo con la indagatoria, Nancy Nápoles, junto con su esposo, cuñado y tres personas más, ya detenidas, habrían planeado el autosecuestro para pagarse 40 millones de pesos del erario.

Acusó manipulación de la información y declaró que detrás de las acusaciones se encuentran "subalternos" de la Secretaría General de Gobierno estatal.