Auditorías en CFE, arrojan faltantes por 34 mmdp

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2024, último año de Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa pública del Estado reportó pendientes por recuperar o aclarar por 34 mil 132 millones de pesos, de acuerdo con 183 auditorías internas.

Derivado de los resultados, se han presentado tres denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra el resultado de tres acuerdos de conclusión emitidos por la Unidad de Responsabilidades en la CFE.

Además, se presentaron 11 denuncias ante la Unidad de Responsabilidades de CFE y se dio vista de tres asuntos a la Oficina del Abogado General por irregularidades advertidas en temas de contratación de bienes y servicios, contratación de obras y falta de atención de requerimientos formulados por la Auditoría Interna a las áreas auditadas.

Los resultados, que fueron entregados al Congreso de la Unión, detallan que en 2024 se realizaron auditorías a las áreas de la estructura corporativa, unidades de negocio, empresas subsidiarias y filiales, así como a obras de generación y transmisión financiadas mediante fideicomisos, mientras las obras se encuentran en proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta la presentación del informe, la CFE había concluido 141 auditorías internas de 2024 y, de éstas, 27 involucraron 1,551 millones 400 mil pesos por recuperar y 89 implicaron 29 mil 683 millones 900 mil pesos por aclarar. La CFE también realizó auditorías plurianuales, aprobadas en el año de 2023, y en ellas determinó que se deben recuperar 5 millones 700 mil pesos, y en nueve auditorías señaló que 2 mil 891 millones de pesos están pendientes por aclarar.

Las auditorías internas no son las únicas que encontraron irregularidades en las labores e inversiones de la CFE, sino que también la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminó dos auditorías el pasado 16 de junio y reveló pagos incorrectos y atraso en la construcción de obras.

Los resultados se incorporaron en la primera entrega de resultados de auditorías a la Cuenta Pública 2024 y faltan otras dos, por lo que podría haber más observaciones a la CFE.