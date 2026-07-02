Aumentan decomisos de droga

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Ciudad de México.- Durante la administración de Claudia Sheinbaum la Secretaría de Marina intensificó los operativos para el decomiso de droga y como consecuencia crecieron las detenciones de mexicanos y extranjeros en embarcaciones menores en aguas nacionales por el trasiego de enervantes.

En los dos últimos años y medio, según estadísticas de Marina obtenidas por El Universal, se detuvo a 189 mexicanos y 156 extranjeros por tráfico de drogas en altamar.

Los arrestos, tanto de extranjeros como de mexicanos, registran un aumento de 70%. En 2024 fueron capturadas 103 personas y en 2025 se documentaron 175, en tanto que de enero a junio de 2026 ya se detuvieron 67 sujetos.

Los principales países de origen de los extranjeros detenidos entre 2024 y junio de 2026 son Ecuador, con 84 personas; Guatemala, con 39, y Colombia, con 22. También hay cinco peruanos, dos de Costa Rica, un nicaragüense, un beliceño, un cubano y un salvadoreño.

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Los estados que ocupan los primeros lugares en detenciones de mexicanos y extranjeros en el mar son: Michoacán, con 104; Guerrero, con 77; Chiapas, con 57, y Oaxaca, con 34.

Fuentes consultadas refieren que existe una cooperación internacional en la región y operaciones navales de inteligencia. En la presente administración suman más de 74 toneladas de cocaína aseguradas en mares mexicanos.

Durante la madrugada de este martes se efectuaron dos aseguramientos en inmediaciones de las playas de San José El Hueyate, Chiapas, donde navales detuvieron a ocho presuntos infractores de la ley y aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína.

Mario Alberto Luna Pavo, consultor en análisis delictivo, considera que las detenciones de extranjeros en embarcaciones menores se enmarcan en la dinámica que autoridades navales identifican de manera recurrente en el Pacífico mexicano: el traslado de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica con destino a territorio nacional y, posteriormente, a Estados Unidos.

El consultor agrega que los aseguramientos forman parte de las operaciones de vigilancia e inteligencia que la dependencia ha reforzado en los últimos años para detectar rutas y movimientos vinculados al narcotráfico marítimo.