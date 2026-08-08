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Autoriza EU exportación de aguacate

Por El Universal

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Autoriza EU exportación de aguacate
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      Ciudad de México.- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, anunció que el gobierno estadounidense reanuda este sábado parcialmente sus actividades en Michoacán, "como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad" con nuestro país.

      Esto, luego de suspender las actividades ante una "amenaza" a su personal, así como la exportación de aguacate.

      "Con base en los compromisos asumidos por el gobierno de México, las medidas de seguridad implementadas en Michoacán y nuestra evaluación continua de las condiciones en el sitio, el gobierno de Estados Unidos reanudará parcialmente sus actividades oficiales en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro a partir del 8 de agosto de 2026", dijo Johnson.

      Indicó que continuarán trabajando estrechamente como parte de un proceso continuo y gradual para generar las condiciones necesarias para reanudar en su totalidad las actividades.

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      El diplomático agradeció la cooperación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las acciones que ha emprendido para fortalecer la seguridad, tanto del personal estadounidense como de la población de Michoacán.

      "Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según corresponda", reiteró.

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