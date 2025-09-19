Avanza reforma en materia de extorsión

CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad de 47 votos a favor, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron otorgar facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión.

Con el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso podrá expedir una ley general para unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones.

La iniciativa argumenta que la extorsión ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías y en estrecha relación con las actividades de la delincuencia organizada. En ese sentido, el modus operandi supera contundentemente la norma. Además, existe una diversificación de tipos, debido a que cada estado codificó su tipo penal y su propia sanción, lo que complica su combate.

La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, anunció el voto de su partido a favor de esta iniciativa: “Para que un problema se pueda solucionar es menester reconocer que existe”, señaló.

