Avanzan 10 aspirantes a ocupar titularidad de la FGR

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre.

La lista está integrada por cinco hombres y cinco mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR.

La lista se integra por:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Alfredo Barrera Flores

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla y

Miguel Nava Alvarado.

Está lista seleccionada por la Jucopo deberá ser sometida este martes al voto del pleno del Senado, que requerirá mayoría calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes para su aprobación.

Una vez avalada, la lista será enviada a la titular del Poder Ejecutivo, quien deberá integrar una terna que presentará ante el Senado, cuyo pleno elegirá finalmente a quien ocupará la titularidad para un periodo de nueve años.

Las personas que integren la terna tendrán que comparecer ante el pleno para exponer su proyecto de trabajo.

