Marchan en jornada contra VIH-SIDA

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Marchan en jornada contra VIH-SIDA

Ciudad de México.- Pacientes, activistas y organizaciones civiles se concentraron este lunes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para participar en una marcha pacífica con motivo del Día Mundial del VIH-SIDA. El contingente se reunió en los carriles centrales de Paseo de la Reforma, en dirección al oriente, donde portaron pancartas, listones rojos y mensajes de apoyo a las personas que viven con esta enfermedad.

La movilización tuvo como objetivo rendir homenaje tanto a quienes actualmente padecen VIH como a quienes han fallecido a causa del virus. Además, los participantes destacaron que la marcha busca visibilizar las necesidades que persisten entre los pacientes, así como las formas de discriminación que aún enfrentan en distintos ámbitos de la sociedad.

Durante la concentración, se hicieron llamados a reforzar el acceso a tratamientos oportunos, mejorar la atención médica y fortalecer las campañas de información y prevención, especialmente en comunidades con menor acceso a servicios de salud.

El contingente avanzó de manera ordenada hacia el Monumento a la Revolución, donde se realizó un mitin informativo.

