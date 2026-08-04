logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pintan y señalizan los polémicos "lomos de toro" de Chapultepec

El Ayuntamiento colocó avisos preventivos para mejorar la visibilidad de los reductores instalados en esta transitada avenida.

Por Pulso Online

Agosto 04, 2026 07:58 p.m.
A
Señalizan reductores en Chapultepec

Señalizan reductores en Chapultepec

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Ayuntamiento de San Luis Potosí comenzó a pintar e instalar señalización vertical en los nuevos reductores de velocidad de la avenida Chapultepec, luego de las críticas y advertencias de automovilistas sobre su visibilidad.

      Los trabajos están a cargo de la Dirección de Obras Públicas e incluyen el balizamiento de los llamados "lomos de toro", así como la colocación de avisos preventivos para alertar con anticipación a quienes circulan por la zona.

      Los reductores generaron inconformidad entre algunos conductores desde su instalación, principalmente por su tamaño y por la falta inicial de señalamientos suficientemente visibles.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina defendió anteriormente la medida al señalar que en Chapultepec se han detectado vehículos circulando hasta a 140 kilómetros por hora. La dependencia estima que alrededor de 40 mil unidades transitan diariamente por esta avenida.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las autoridades municipales sostienen que la infraestructura busca disminuir la velocidad y reducir accidentes, particularmente en los cruces cercanos al parque Tangamanga I y la avenida Himalaya.

      LEA TAMBIÉN

      Justifica la SSPC los topes en Chapultepec

      La SSPC aseguró que vehículos alcanzan hasta 140 km/h en Chapultepec

      La intervención también contempla adecuaciones para peatones y personas con discapacidad. Mientras concluyen los trabajos, el Ayuntamiento pidió a automovilistas y motociclistas reducir la velocidad y atender los señalamientos colocados en la vialidad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pintan y señalizan los polémicos "lomos de toro" de Chapultepec
      Pintan y señalizan los polémicos "lomos de toro" de Chapultepec

      Pintan y señalizan los polémicos "lomos de toro" de Chapultepec

      SLP

      Pulso Online

      El Ayuntamiento colocó avisos preventivos para mejorar la visibilidad de los reductores instalados en esta transitada avenida.

      Sara Rocha lleva al Congreso de SLP defensa de "Alito" Moreno ante el INE
      Sara Rocha lleva al Congreso de SLP defensa de "Alito" Moreno ante el INE

      Sara Rocha lleva al Congreso de SLP defensa de "Alito" Moreno ante el INE

      SLP

      Pulso Online

      La diputada priista presentó un exhorto para acusar censura contra el dirigente de su partido

      Infonavit acusa a empresarios de lucrar con vivienda deficiente
      Infonavit acusa a empresarios de lucrar con vivienda deficiente

      Infonavit acusa a empresarios de lucrar con vivienda deficiente

      SLP

      Pulso Online

      El Instituto respondió a las críticas del presidente del CCE, José Medina Mora, y aseguró que la cartera vencida disminuyó del 29 al 27 por ciento.

      Celebra Voz y Dignidad designación de Mar del Ángel en la CEBP
      Celebra Voz y Dignidad designación de Mar del Ángel en la CEBP

      Celebra "Voz y Dignidad" designación de Mar del Ángel en la CEBP

      SLP

      Huasteca Hoy

      Recordaron que la Comisión ha tenido cuatro directores en un año