Pintan y señalizan los polémicos "lomos de toro" de Chapultepec
El Ayuntamiento colocó avisos preventivos para mejorar la visibilidad de los reductores instalados en esta transitada avenida.
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí comenzó a pintar e instalar señalización vertical en los nuevos reductores de velocidad de la avenida Chapultepec, luego de las críticas y advertencias de automovilistas sobre su visibilidad.
Los trabajos están a cargo de la Dirección de Obras Públicas e incluyen el balizamiento de los llamados "lomos de toro", así como la colocación de avisos preventivos para alertar con anticipación a quienes circulan por la zona.
Los reductores generaron inconformidad entre algunos conductores desde su instalación, principalmente por su tamaño y por la falta inicial de señalamientos suficientemente visibles.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina defendió anteriormente la medida al señalar que en Chapultepec se han detectado vehículos circulando hasta a 140 kilómetros por hora. La dependencia estima que alrededor de 40 mil unidades transitan diariamente por esta avenida.
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Las autoridades municipales sostienen que la infraestructura busca disminuir la velocidad y reducir accidentes, particularmente en los cruces cercanos al parque Tangamanga I y la avenida Himalaya.
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La intervención también contempla adecuaciones para peatones y personas con discapacidad. Mientras concluyen los trabajos, el Ayuntamiento pidió a automovilistas y motociclistas reducir la velocidad y atender los señalamientos colocados en la vialidad.
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