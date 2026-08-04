Lluvias no dan tregua: prevén más tormentas este martes

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Las lluvias que han marcado el inicio de esta semana en San Luis Potosí continuarán este martes. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió que durante la tarde podrían presentarse tormentas en las cuatro regiones del estado, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

El pronóstico cobra especial relevancia para la Zona Centro, donde las precipitaciones registradas en los últimos días han ocasionado encharcamientos, cierres de vialidades y complicaciones para automovilistas y peatones.

De acuerdo con la dependencia, en esta región se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 15, con lluvias y tormentas puntuales que podrían ser fuertes durante la tarde, acompañadas de rachas de viento.

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En el Altiplano se prevén condiciones similares, con temperaturas de 30 a 16 grados y tormentas puntuales fuertes a partir de la tarde.

La Zona Media alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 22, además de lluvias vespertinas y rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en áreas serranas.

Por su parte, la Huasteca seguirá siendo la región más calurosa del estado, con temperaturas de hasta 40 grados, aunque también se esperan bancos de niebla por la mañana y lluvias aisladas durante la tarde.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó evitar transitar por zonas inundadas, conducir con precaución durante las lluvias y mantenerse atento a los avisos meteorológicos, ya que las precipitaciones podrían intensificarse conforme avance la tarde.