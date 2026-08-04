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Nacional

Maru Campos denuncia amenazas de muerte del gobierno federal

La gobernadora de Chihuahua asegura que ha recibido amenazas escritas contra su persona y familia.

Por El Universal

Agosto 04, 2026 08:14 p.m.
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Maru Campos denuncia amenazas de muerte del gobierno federal
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      CHIHUAHUA, Chih., agosto 4 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó desde el municipio de Hidalgo del Parral, que ha recibido amenazas en contra de ella, sus bienes y su familia por parte del Gobierno Federal.

      Maru Campos denuncia amenazas del gobierno federal

      Lo anterior, luego de que en entrevista aseguró, que el caso en su contra por el tema de los agentes norteamericanos que murieron en Chihuahua en meses atrás había sido guardado por la Fiscalía General de la República (FGR) sin embargo, no descarta que este sea usado en otras ocasiones.

      "Todos estamos sujetos a la persecución, ya se dio en mi caso, cuando vieron que estaba mucha gente despertando en el país decidieron guardar el caso. Un rato, porque estoy segura de que van a volver a través de la FGR a perseguir a Maru Campos. Tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedió en contra de mi persona, en contra de mis bienes, en contra de mi familia y van a seguir", dijo Campos Galván.

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      Campos Galván advierte posible reactivación de casos y amenazas escritas

      En ese sentido la mandataria aseguró que no tiene miedo y seguirá defendiendo Chihuahua, ya que dijo, es su tarea y su trabajo.

      Sobre las amenazas comentó que no se trata de dichos o mensajes, sino de oficios donde aseguró se tratan de vulnerar los derechos que tiene la gobernadora, aunque no profundizó en cuáles.

      En atención a medios volvió a llamar a MORENA y a la federación, como el "gobierno de la muerte", y criticó que no reciben a las madres buscadoras, por dejar sin medicamentos oncológicos y también los señaló por mantener una alianza con el crimen organizado, al asegurar que se permite que las operaciones de los grupos delictivos se desarrollen a plena luz del día, debido a que existe una protección mutua entre autoridades y grupos delictivos.

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