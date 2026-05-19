Gobierno federal fortalece búsqueda de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- El subsecretario de derechos humanos, población y migración,

, indicó que los ejes prioritarios del

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en lade Personas Desaparecidas son: el fortalecimiento a bases de datos forenses nacionales, emprender acciones de búsqueda y el diseño de estrategias para evitar más desapariciones.En conferencia de prensa, informó que la(CNB) y la) se están consolidando con fiscalías estatales, así como el, a través de la integración de cuatro fuentes principales:· Registro Forense Federal· Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas· Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas· Base Nacional de Información Genética, que tiene datos de donantes y cuerpos sin identificarEn relación con la estrategia y identificación, se contemplanque integran diversos estudios especializados en colaboración con instituciones como:, Incifo,y fiscalías locales:· Lofoscopia (toma de huellas digitales)· Cuerpos y restos humanos no identificados en resguardo temporal (tatuajes, odontología y señas particulares)· Restos humanos ubicados en osteotocas· Restos humanos en fosas comunesDe acuerdo con datos presentados por el gobierno federal el pasado 27 de marzo,de personas desaparecidas tienenpara emprender la búsqueda, debido a lo que Medina Padilla explicó que la estrategia principal es trabajar directamente con las familias, los colectivos y las autoridades locales con la finalidad de completar la información faltante."Esto ya inició lay su equipo de trabajo, ya han estado en varias entidades como: Morelos, Zacatecas, Jalisco, Colima, Veracruz, Nayarit, Tlaxcala por mencionar algunos. Respecto al segundo grupo integrado con los casos, sin actividad administrativa posterior a la desaparición, el eje central es la búsqueda con las familias. Este trabajo se realiza de manera permanente de la mano de las víctimas, colectivos, y personas expertas a través de intervención directa de la", afirmó.Señaló que se impulsará lade investigación en aquellos casos donde aún no se haya abierto, porque "ningún registro de desaparición debe permanecer sin la debida". Ante casos con información insuficiente, se actualizará homicidios y agendarán videollamadas que permitan acreditar las pruebas necesarias de que las personas están con vida, se harán visitas domiciliarias para verificar esta información y confirmar la localización de las personas de la mano de las entidades generativas."También impulsaremos la actualización del estatus de los registros por parte de las fiscalías y comisiones mediante la. (...) El gobierno de México seguirá trabajando para fortalecer las acciones de búsqueda en vida. Esa es nuestra prioridad. Pero cuando lamentablemente no sea factible a eso o se encuentre una persona fallecida sin identificar, también tenemos que fortalecer lacon la convicción de que la búsqueda de cada persona es una lucha constante", declaró.Durante la presentación del Informe de los trabajos en materia de búsqueda de personas desaparecidas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob),, señaló que ante el primer reporte de desaparición de una persona se movilizan de forma inmediata cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda en carreteras, terminales de autobuses y demás puntos estratégicos para actuar de inmediato y encontrarlos con vida, a través delde Atención a la"El gobierno de México seguirá trabajando para fortalecer las acciones de búsqueda y modificación humana con la comisión de que esta es una batalla por la dignidad humana y por el derecho de todas las familias de encontrar a sus seres queridos. (...) Elreconoce su dolor, su legítima exigencia de encontrar a sus familiares y reitera sude acompañarlas, escucharlas y trabajar de manera conjunta con responsabilidad y el respeto hasta que cada persona desaparecida se ha localizada", afirmó.Mesas de trabajo con GodoyAdemás, destacó que se acordaron cincoentre familiares, la Segob y, titular de la. La primera mesa se llevó a cabo el 7 y 14 de mayo pasado, donde participaronde la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La segunda mesa se realizará el 4 de junio con familiares buscadores de: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.El 18 de junio corresponderá a la región noreste del país: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Mientras que el 2 de julio se reunirán con buscadoras de: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Por último, el 16 de julio se llevará a cabo la mesa 5 de la región noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.Informó que en el caso de la Ciudad de México, se reunieron cony 210 personas. En todo el país, se comprometió a coordinarlocales de las entidades, con la intención de lograrperiódicas con colectivos de personas buscadoras: "Lo ideal sería que al menos una entrevista se diera cada mes, pero si no es posible, podría ser cada uno dos meses", dijo.Subrayó que a partir de la publicada en julio de 2025, de laen materia de desaparición para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, se implementó lade Búsqueda de Personas, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la creación de la, entre otras."También buscamos que este 2026 se fortalezcan las fiscalías estatales especializadas en desaparición y que se apliquen los recursos de infraestructura forense que son federales y se otorgan a través de la", expresó.A partir de la implementación de la, se han localizadoen México, informó la Secretaría de Gobernación (Segob). Mientras que del 6 de marzo al 19 de mayo de 2026 se han activado mil 802por Desaparición y se han encontrado 825 personas con este mecanismo, de acuerdo con la(CNB).De acuerdo con el(RNPDNO) hay más dede personas desaparecidas ya nivel nacional.