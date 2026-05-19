Muere interno en penal de Culiacán por presunto suicidio

(EL UNIVERSAL).- En el centro penitenciario se registró la muerte de un nuevo interno, el segundo, en un lapso menor a un mes, las autoridades dieron a conocer que, de acuerdo con las versiones de testigos, la posición en que se encontró el cuerpo y los indicios preliminares hacen presumir que podría tratarse de un suicidio.

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del Estado en un breve comunicado, sin documentar la identidad del interno, informó que es preservado el lugar de los hechos y se realiza una revisión de las instalaciones con el objeto de localizar otros indicios u objetos peligrosos o prohibidosSe comentó que se dio aviso a lasobre esta defunción en uno de los módulos del centro penitenciario para que se encargue de lasen torno a este hecho.Latiene abierta una investigación en el, donde fue encontrado muerto en el módulo doce, el interno,, la tarde del domingo 26 de abril pasado.Else produjo una vez que concluyó lasy al pasar lista, se descubrió que este no se encontraba por lo que se inició, como protocolo, una revisión interna, por lo que los custodios al ir a verificar al módulo doce, lo encontraron colgado con una cuerdaLadel Estado informó que se notificó de su muerte a sus familiares, para que estos realicen los trámites correspondientes ante el Servicio Médicopara que les entreguen su cuerpo para suElque acudió al centro de reclusión levantó las actas respectivas y evidencias del caso, para incorporarlo en su dictamen final, una vez que se concluya lay se pueda conocer las causas que le produjeron su muerte.