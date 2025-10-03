logo pulso
Uniforman a policías municipales

Por Jesús Vázquez

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
Uniforman a policías municipales

Villa de la Paz.- Entregan uniformes a los agentes de la policía municipal para dignificar su trabajo y mejorar las condicione que operan para brindar seguridad a la población, pues los oficiales requieren uniformes en buenas condiciones para dar una buena imagen a la ciudadanía. 

El presidente municipal Francisco Escamilla entregó la nueva indumentaria a los agentes policiacos, pues ya los uniformes que portaban estaban muy deteriorados, pues tenían tiempo que no se les entregaban nuevos, por lo que ahora tendrán una mejor presentación.

El alcalde dijo que el uniforme es una prenda importante, es un símbolo de autoridad, servicio y responsabilidad, pero también debe de ser sinónimo de confianza de respeto y de respaldo institucional, por eso con los nuevos uniformes se fortalecerá la presencia de los elementos en las calles, que tengan un sentido de pertenencia para servir a la comunidad.

El objetivo es tener una policía municipal más cercana a la gente, equipada, capacitada y con las condiciones necesarias para desempeñar su labor con profesionalismo y ética. También informó que se capacitará a los oficiales para tener un municipio más seguro.

