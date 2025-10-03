logo pulso
Empleados demandan a alcaldesa de Villa Juárez

Les paga un salario de 85 pesos diarios, por lo que exigen una remuneración más justa

Por Carmen Hernández

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Empleados demandan a alcaldesa de Villa Juárez

Villa Juárez.- Demandan trabajadores municipales ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a la presidenta municipal, denuncian que les paga un salario de 85 pesos diarios, cuando el mínimo es de 278.80 pesos y ahora pretende destinar 3.5 millones para la contratación de un grupo musical para la Feria. 

Más de 20 empleados del Ayuntamiento perciben un salario inferior al mínimo que es de 85 o 150 pesos diarios, el cual no les alcanza ni para comprar los productos de la canasta básica, luego de que estos están en constante incremento. 

Los empleados municipales deberían de percibir el salario mínimo general que es de 278.80 pesos. Los afectados acudieron al TECA a demandar al Ayuntamiento y exigir sus derechos.  

La presidenta municipal Liza Avigail Izaguirre les adeuda más de 2.5 millones de pesos de salario. Desafortunadamente la presidenta prefiere contratar al grupo musical Los Tucanes, para la Feria que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre y donde destinaría más de 3.5 millones de pesos. 

Los trabajadores exigen que se les pague lo que marca la ley.

