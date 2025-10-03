Hacha desenvainada ¿De parte de quién?

Resulta tristemente irónico que el gobierno municipal presuma a San Luis capital como Ciudad Árbol, con un amplio respeto a su patrimonio vegetal, cuando erradica totalmente varios ejemplares de la colonia Burócratas del Estado.

La acción, recientemente le ganó al alcalde Enrique Galindo un genial cartón de Pingo en este medio que, precisamente, evidenciaba esa contradicción.

El ayuntamiento debería justificar la decisión de talar los árboles, algunos de ellos, con una enorme copa que, a decir de los vecinos, ayudaban a regular el microclima de la zona.

Los mismos habitantes hablan de que probables daños al drenaje sentenciaron a los árboles, pero se deberá determinar si no había otras alternativas.

Al parecer, el gobierno municipal fue más allá de lo que intentó hacer la administración estatal en la remodelación de Himno Nacional, cuando su proyecto de arrasar con el camellón central de esa vía fue detenido por un amparo. Quizá por eso, la 4T modificó la Ley para quitarle a la ciudadanía esa herramienta legal de defensa de derechos ciudadanos.

Abiertas hace semanas, ahora las calles están convertidas en lagunas por el agua acumulada, y las obras, interrumpidas.

La colonia Burócratas del Estado, aledaña al parque de Morales, es quizá una de las últimas en la ciudad que tenían calles empedradas. No se sabe si el ayuntamiento conservará esa característica, quizá no sea práctico, pero habrá que recordar la polémica que levantó el intento del gobierno del estado de sustituir con pavimento el histórico adoquinado del Barrio de San Miguelito. Autoridades que presumen una cosa, pero hacen otra distinta hay en todos lados.

Regularmente, el Dos de Octubre no es una efeméride que convoque a la protesta en San Luis. Por eso sorprendió la convocatoria a un evento que, pese a recordar una matanza de universitarios, careció del apoyo oficial de la UASLP. De hecho, se deslindó previamente.

Aun así, se celebró. Pero resultó patético ver cómo un grupo de infiltrados intentó contaminar el acto de protesta universitaria en remembranza de la masacre de Tlatelolco.

Cubrirse el rostro mientras arribaban a la plaza de Armas fue indicador innegable de que su propósito era totalmente ajeno a la intención original de la convocatoria, también hay que decirlo, de un reducido grupo que encajó muy forzadamente a la agenda una protesta por la falta de pago de las partidas estatales a la UASLP.

Y bastó escuchar contra quién los “universitarios” lanzaron sus consignas para saber quién los envió.

En suma, tuvimos un 2 de Octubre bastante olvidable en San Luis.