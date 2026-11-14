Broxel desconoce investigación del gobierno por vales

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Broxel, la empresa que proporciona vales de despensa a dependencias federales argumentó que los contratos que mantiene con el gobierno federal cumplió la totalidad de las normas del proceso de licitación y descartó cualquier irregularidad.

En respuesta a la información mediática en el sentido de que estaría siendo investigada por la Secretaría Anticorrupción por presuntas anomalías en la emisión de monederos electrónicos para diputados federales, la empresa indicó que la SHCP condujo la licitación Pública No. LA-06-400-006400001-N-19-2025 por el servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para el otorgamiento de la prestación de la medida de fin de año para el ejercicio fiscal 2025 de las personas trabajadoras de más de 200 dependencias y entidades.

Añadió que Broxel presentó la propuesta con las mejores condiciones para el Estado, obtuvo el fallo, suscribió el contrato respectivo y entregó los vales en tiempo y forma. Indicó que esto ocurrió derivado de que la empresa cubrió los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que representaron las mejores condiciones para el Estado, al ser la propuesta idónea y la que contenía mayores beneficios integrales.

Asimismo, la empresa indicó que no ha sido notificada de alguna acción gubernamental, por lo que desconoce su autenticidad e integridad, así como la vía por la que fue obtenido.

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"Si se trata de una opinión interna de un órgano colegiado de la banca de desarrollo, su difusión parcial impide conocer su contexto y su alcance", establece.

Broxel reiteró su disposición y ánimo de colaboración ante cualquier requerimiento que abone a la conciliación, al mejor cumplimiento normativo, para la transparencia y rendición de cuentas.