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Busca el PJ servicio de valet parking

Por El Universal

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Busca el PJ servicio de valet parking
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El llamado Nuevo Poder Judicial busca contratar un servicio exclusivo de valet parking para estacionar los automóviles y camionetas de altos mandos, al justificar que los espacios son muy reducidos y que al maniobrar los automóviles podrían dañarse.

      En la licitación OAJ/SEA/ DGRM/ITP/011/2026, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) argumentó que la contratación de este servicio proporcionará el acceso a personal capacitado y equipos adecuados asegurando que los trabajos se realicen con eficiencia y utilizando los productos correctos.

      "El servicio de valet parking consistirá en personal que se dedique a estacionar los vehículos de los trabajadores de mandos medios y superiores del Poder Judicial de la Federación", subraya la licitación.

      "Como parte del uso de los estacionamientos de los inmuebles se considera el servicio de valet parking y elevadoristas, toda vez que los espacios de maniobra de vehículos son reducidos, intentar gestionarlo sin la experiencia adecuada puede resultar en la avería de los vehículos particulares y pueda causar daños a la salud del personal y visitantes de los inmuebles", enfatiza.

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      Fuentes internas consultadas comentaron que es posible que se vuelva a lanzar esta licitación para contratar este servicio de valet parking para jueces y magistrados.

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