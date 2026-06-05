Madres buscadoras protestan durante exhibición del trofeo mundialista

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Colectivos de

de la Ciudad de México realizaron una manifestación en las inmediaciones del

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, en la alcaldía Iztacalco, mientras al interior del Salón de Armas se llevaba a cabo el evento del, donde se exhibe la copa mundialista.La protesta comenzó desde las primeras horas de este viernes consobre, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular. Posteriormente, las manifestantes cerraron los accesos 6 y 7 del recinto deportivo, donde se desarrollaba el evento encabezado pordelCon, fotografías, mantas y, lasexigieron atención de lasdestinado a la localización de personas desaparecidas, principalmente en casos registrados en laAl frente de lase encontraba, madre de, una joven que desapareció el pasado 12 de julio de 2025 mientras realizaba una caminata en la zona del Ajusco y cuyo paradero continúa sin ser localizado.Durante la protesta, los colectivos colocaronen lasdel deportivo como una forma de visibilizar los casos de desaparición. También llevaron un ajolote con una pala como símbolo de la búsqueda que realizan las familias para encontrar a sus seres queridos.Personas que acudían al evento para ingresar al recinto se encontraron con lay losestablecidos por las manifestantes, quienes señalaron que continuarány acciones concretas para las familias de personas desaparecidas.La situación se mantuvo bajo la atención demientras continuaban lasde lasen la zona.