Madres buscadoras protestan durante exhibición del trofeo mundialista
Autoridades del Gobierno capitalino atendieron la manifestación durante el evento del Tour del Trofeo.
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Colectivos demadres buscadoras de la Ciudad de México realizaron una manifestación en las inmediaciones del Deportivo Magdalena Mixhuca
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, en la alcaldía Iztacalco, mientras al interior del Salón de Armas se llevaba a cabo el evento del Tour del Trofeo, donde se exhibe la copa mundialista.
La protesta comenzó desde las primeras horas de este viernes con bloqueos sobre Viaducto Río de la Piedad, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular. Posteriormente, las manifestantes cerraron los accesos 6 y 7 del recinto deportivo, donde se desarrollaba el evento encabezado por autoridades del Gobierno capitalino.
Con carteles, fotografías, mantas y fichas de búsqueda, las madres buscadoras exigieron atención de las autoridades y mayor presupuesto destinado a la localización de personas desaparecidas, principalmente en casos registrados en la alcaldía Tlalpan.
Al frente de la movilización se encontraba Vanessa, madre de Ana Amelí, una joven que desapareció el pasado 12 de julio de 2025 mientras realizaba una caminata en la zona del Ajusco y cuyo paradero continúa sin ser localizado.
Durante la protesta, los colectivos colocaron fichas de búsqueda en las vallas perimetrales del deportivo como una forma de visibilizar los casos de desaparición. También llevaron un ajolote con una pala como símbolo de la búsqueda que realizan las familias para encontrar a sus seres queridos.
Personas que acudían al evento para ingresar al recinto se encontraron con la movilización y los bloqueos establecidos por las manifestantes, quienes señalaron que continuarán exigiendo respuestas y acciones concretas para las familias de personas desaparecidas.
La situación se mantuvo bajo la atención de autoridades mientras continuaban las expresiones de las madres buscadoras en la zona.
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