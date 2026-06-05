Tiembla en la CDMX; no suena alerta sísmica
Tuvo epicentro en Ometepec, Guerrero, según el SSN
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Cientos de personas sintieron un temblor en la Ciudad de México, pero no se activó la alerta sísmica. El sismo fue de magnitud preliminar 5.6., según se reportó.
Más tardes, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo preliminar de 5.2 en Ometepec, Guerrero y, aunque se sintió en la Ciudad de México no se activó la alerta sísmica.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que ante la percepción del temblor se activó protocolo de seguridad y protección civil.
Activan protocolo en el Metro
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro activó el protocolo de actuación por sismo en toda su red luego del movimiento registrado este viernes, con el objetivo de verificar las condiciones de operación de los trenes.
El director del Metro, Adrián Rubalcava informó que personal especializado realizó inspecciones en trenes, vías, estaciones e instalaciones estratégicas para descartar afectaciones derivadas del sismo.
Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles
El movimiento telúrico ocurrió cerca de zonas turísticas
no te pierdas estas noticias
Tiembla en la CDMX; no suena alerta sísmica
El Universal
Tuvo epicentro en Ometepec, Guerrero, según el SSN
Marcha LGBT+ 2026: comités alistan visibilidad de la diversidad
El Universal
La 48 edición de la Marcha LGBT+ en CDMX se realizará el 27 de junio con actividades culturales y políticas.
Madres buscadoras protestan durante exhibición del trofeo mundialista
El Universal
Autoridades del Gobierno capitalino atendieron la manifestación durante el evento del Tour del Trofeo.