Marcha LGBT+ 2026: comités alistan visibilidad de la diversidad

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dio a conocer las

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que se llevarán a cabo como parte de laen la capital del país, también en el marco de la organización del Mundial.Enel Comité convocó a la, activistas, colectivos y personas aliadas a participar en lade esta Marcha, bajo el lema "Nuestra venganza será volar libres".Declaró que ante "el, lasrespondemos siendo felices, bailando, cantando, sin dejar de luchar,en los espacios ya ganados".Además, las personas organizadoras de este comité presentaron el", del artistaen homenaje a la activista trans"Cháirez presenta una poderosa y disruptivade la célebre pintura mexicana "" (1962) del muralista Jorge González Camarena. En el lienzo de Cháirez, el papel histórico de la alegoría de la nación mexicana es encarnado por la emblemática activista trans, fundadora y directora de la organización Casa de las Muñecas Tiresias A.C", destacaron.¿Cuándo, dónde y a qué hora es la Marcha del Orgullo?Lade laserá el sábadode 2026 a partir de las 10:00 horas con salida delalDebido a la instalación delen el, este comité indicó que tendrá presencia en un pequeñopor invitación delSe tiene contemplado que ahí se dé unde las 13:00 a las 14:30, con lade"Sin embargo, este año y por única ocasión en la historia, instalaremos nuestro magnofrente al, donde ofreceremos undedicado a las luchas de las", puntualizaron."Es importante destacar que nuestraen eles por invitación, pero nosotros no tenemos nada que ver con la organización de la", aclaró el comité."Este año, la movilización no solo representa unay de las identidades libres, sino un enérgico recordatorio contra los discursos de, los intentos de retroceso normativo y lasque persisten hacia las personas de la diversidad sexual."En un panorama global complejo, el movimiento de laalza la voz de manera contundente por la pacificación, lay el amparo irrestricto a las identidades más vulnerables", enfatizó el colectivo.también entregaráa la actriz y cantante, así como a las vedettey la conductora Maribel Guardia.Logística yLas personas organizadoras explicaron que marcha se estructurará a través depara garantizar lade los asistentes: iniciando con los contingentes de personas con discapacidad, familias de las poblaciones LGBTIQ+, colectivas trans y no binarias, seguidos de organizaciones civiles, colectivos juveniles de la periferia y los tradicionales"El Comité se encuentra trabajando en estrecha coordinación con las Secretarías deCiudadana (SSC), de Gobierno y de Salud de lapara implementar un riguroso, hidratación yde primer contacto durante todo el trayecto sobre el Paseo de la Reforma y el Centro Histórico", puntualizaron.Por su lado, elreiteró suelpor la visibilidad y lae incluyente que aún no está garantizada."Este 2026 laserá observada por millones de personas en el marco de la Copa Mundial de la, un acontecimiento que inevitablemente pondrá sobre la mesa las discusiones relacionadas con los, la inclusión,, el espacio público y la"En este contexto resulta indispensable reflexionar y cuestionar qué ciudad y qué país se muestra al mundo, pero también sobre laslasque continúan enfrentando millones de personas históricamente discriminadas", señaló el"Ante los ojos del mundo, mies tu: ¡!" es el lema de este Comité.Las personas organizadoras exhortaron a lasy capitalinas a procurar lade las y los asistentes, con accesibilidad y