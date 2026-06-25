Buscadora, asesinada en hospital de Pénjamo

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Pénjamo, Gto.- La buscadora Patricia Negrete Tafoya, del colectivo "Una Promesa por Cumplir", fue asesinada a balazos afuera del Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato. Individuos en motocicleta le dispararon.

Patricia buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, quien desapareció el 5 de enero de 2021, y era reconocida por su activismo en las búsquedas de personas desaparecidas.

El colectivo exigió justicia por el homicidio de la buscadora, quien era trabajadora en el departamento de intendencia del Hospital Regional de Pénjamo de la Secretaría de Salud.

Presuntamente, la mujer había salido de trabajar cuando la privaron de la vida.

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La buscadora salió de la institución alrededor de las 22:30 horas a bordo de una motocicleta y fue cuando los agresores la asesinaron en el carril lateral del bulevar Santos Degollado, a pocos metros del acceso al hospital.

Paramédicos acudieron a brindarle auxilio, sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que policías municipales procedieron a acordonar la zona.

En lo que va del 2026, cuatro buscadoras han sido asesinadas en Guanajuato: en marzo Cecilia García Ramblas, del colectivo "Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos"; posteriormente, Patricia Acosta y Katia Citlalic, madre e hija, asesinadas en mayo, del mismo colectivo, y ahora Patricia Negrete Tafoya.