Buscadora, asesinada en hospital de Pénjamo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Pénjamo, Gto.- La buscadora Patricia Negrete Tafoya, del colectivo "Una Promesa por Cumplir", fue asesinada a balazos afuera del Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato. Individuos en motocicleta le dispararon.
Patricia buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, quien desapareció el 5 de enero de 2021, y era reconocida por su activismo en las búsquedas de personas desaparecidas.
El colectivo exigió justicia por el homicidio de la buscadora, quien era trabajadora en el departamento de intendencia del Hospital Regional de Pénjamo de la Secretaría de Salud.
Presuntamente, la mujer había salido de trabajar cuando la privaron de la vida.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La buscadora salió de la institución alrededor de las 22:30 horas a bordo de una motocicleta y fue cuando los agresores la asesinaron en el carril lateral del bulevar Santos Degollado, a pocos metros del acceso al hospital.
Paramédicos acudieron a brindarle auxilio, sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que policías municipales procedieron a acordonar la zona.
En lo que va del 2026, cuatro buscadoras han sido asesinadas en Guanajuato: en marzo Cecilia García Ramblas, del colectivo "Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos"; posteriormente, Patricia Acosta y Katia Citlalic, madre e hija, asesinadas en mayo, del mismo colectivo, y ahora Patricia Negrete Tafoya.
no te pierdas estas noticias
Venden en 550 pesos playeras de la Selección afuera del Fan Fest
El Universal
Además de playeras, se ofrecen máscaras, sombreros y artículos para la lluvia en zonas cercanas al evento.
Más de 400 latas de cerveza destruidas en operativo de CDMX
El Universal
Se implementan filtros de revisión para evitar ingreso de alcohol y objetos peligrosos en Reforma.
Nacen trillizos en hospital de San Luis de la Paz
El Universal
Este es el segundo nacimiento múltiple en Guanajuato en menos de un mes.