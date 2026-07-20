Buscan a desaparecidos en sierra de Guadalupe

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CIUDAD DE MÉXICO.- En la Ciudad de México hay tres zonas agrestes en las que más se realiza búsqueda de personas, son la Sierra de Guadalupe, en Gustavo A. Madero; el Ajusco, en las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras; y la zona de barrancas en Álvaro Obregón, donde hay cada semana cuatro jornadas, en promedio, de acuerdo con el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete.

Indicó que otro grupo de búsqueda en zonas urbanas realiza nueve búsquedas al día.

El comisionado dijo que las tareas de localización en zonas rurales y de suelo de conservación son menos que las urbanas debido a que el número de los casos es menor o son muy recientes o de mayor tiempo.

"Cuando buscamos en zonas agrestes se trata de una persona que se extravió recientemente, estando en ese lugar, como los casos de personas que trabajan o hacen senderismo en las áreas montañosas que circundan la Ciudad o porque es de larga data y la hipótesis que tenemos es que en dichos lugares se pudieron haber ocultado a las personas y cuando tenemos esa hipótesis es después de haberlas buscado en zonas urbanas", detalló.

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Y agregó que "de tal forma que, si yo tengo un caso que no lo encontré en la zona urbana, porque no tengo movilidad de su telefonía en la zona urbana, no lo tengo captado por cámaras de C5 o cámaras privadas, no lo tengo con observación o avistamiento de testigos, pues es un caso que me lleva a lugares de baja infraestructura y esas áreas muchas veces son las agrestes, campo abierto".